Junior Strakonice - Blatná 1:2 (1:0). První poločas byl velmi vyrovnaný. Do samostatných brejků se dostali dvakrát domácí i hosté a to v 15. min. šel Peleška sám, ale nezakončil dobře. Ve 23. min. na druhé straně šel M. Šrámek, ale brankář ho skvělým zákrokem vychytal. Ve 40. min. opět samostatný nájezd hostů a tentokrát výborný zákrok předvedl Lízal. Ve 43. min.šel sám P. Baloušek a bezpečně svou šanci proměnil - 1:0.



Druhý poločas se odehrával v režii hostí, kteří dokázali svou převahu vyjádřit v obrat utkání na 1:2 a to hned ve 47. min. po rohovém kopu srovnal skóre hlavou Šejvar a v 66. min. po špatné rozehrávce domácí obrany dal vítězný gól Peleška. Hosté měli ještě několik brankových příležitostí, ale Fiřt už za svá záda nic nepustil. V závěru mohl z ojedinělé akce srovnat skóre P. Baloušek, ale brankář mu jeho střelu stačil nohou vyrazit.



Sestava Junioru: 1. poločas: Lízal – Čapek, Němeček, Cibulka, Kočí – Boukalík, Šrámek V., Šrámek M., Baloušek Petr – Zušťák, Máška. 2. poločas: Lízal ( 60 min.Fiřt ) – Čapek, Cibulka Petr, Němeček, J. Baloušek – Ostádal, Kostka T., Šrámek M. ( 60 min. Kratochvíl ), Baloušek P. – Zušťák ( 66 min. Boukalík ), V. Šrámek.



Jiří Cibulka