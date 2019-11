Junior Strakonice – Čimelice 3:0 (1:0). Tento domácí zápas se nám vydařil bodově, výsledkově a také i herně. První, kdo ohrozil branku, byl hostující Hegenbart, když s jeho střelou z vápna měl Lízal velkou práci. V 19. minutě vypustil jedovku z vápna domácí Zelenka a neméně bravurně stačil vyrazit hostující gólman Hřebejk. Ve 35. minutě rychlý brejk Mášky zakončený střelou Hřebejk vytěsnil na roh. Ve 37. minutě další pěkná střela Zelenky a opět stejný zásah Hřebejka. 45. minuta – povedená akce, kterou si sám rozjel Bálek – rozehrál do strany Máškovi, který dal do vápna prudký balon a na konci byl Bálek s přesným zakončením – 1:0.

Druhý poločas začali hosté ve velkém stylu a na dlouhých 20 minut nás uzamkli na naší polovinu, ale do gólovky se dostali pouze jednou, když v 59. minutě po rohovém kopu Hovorka hlavou překonal domácího Lízala, ale na brankové čáře zaskočil M. Kostka. V 70. minutě šli sami na jednoho obránce domácí Němeček s Bálkem, ale do zakončení se nedostali. O minutu později si to vynahradili, když Bálek rozehrál ze strany trestný kop a hlavička Němečka zapadla za záda Hřebejka – 2:0. V 75. minutě šel Němeček sám na Hřebejka, ale kličku mu brankář vystihl. V 76. minutě dobře rozehraná akce, na jejímž konci na vápně nalil ke střele Petráň Němečkovi a jeho přesně mířenou střelu mu Hřebejk vytěsnil na rohový kop. Po rohovém kopu podnikli hosté rychlý brejk, ale Listopad nedokázal z malého vápna trefit branku. Nádherný moment přišel v 79. minutě, kdy Boukalík ze 30 metrů chytře přeloboval Hřebejka v bráně hostí a dal na konečných 3:0.

Sestava Junioru: Lízal – Peroutka, M. Kostka, Říha, Kočí – Němeček (85. Moudrý), Zelenka, M. Šrámek, Bálek – Zušťák (54. Boukalík), Máška (71. Petráň).

Jiří Cibulka