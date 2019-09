Protivín – Junior Strakonice 3:1 (2:0). 4. a 48. A. Kasík, 29. P. Hrachovec – 65. T. Zelenka.

„Z naší strany to vypadalo, že jsme do Protivína přijeli hrát pouťový přátelský zápas, a domácím jsme tak nabídli bezproblémové vítězství. Již ve 4. minutě po rychlém protiútoku a snadnou přihrávkou mezi obranu, která zaspala, dal Kasík na 1:0. V 17. minutě opět rychlý protiútok domácí gólem nezakončili, jejich střelu směřující do branky jsme srazili na rohový kop. Ve 27. minutě byl ve vápně faulován Tomáš Kostka a k údivu všech, kteří zápas sledovali, bylo odpískáno opačně a ještě k tomu se žlutilo. O dvě minuty později po špatně vyřešeném odkopu domácí vystřelili a z odraženého míče dal Hrachovec na 2:0. Do druhého poločasu jsme vstoupili opět špatně. Ve 48. minutě využili hrubé chyby domácí a skórovali Kasíkem potřetí. V 51. minutě po špatné rozehrávce v obraně měli domácí tutovku, ale Lízal ji vykryl. V 65. minutě se nám povedl útok, když Tomáš Kostka namazal na vápno Zelenkovi, který pěknou střelu uklidil k tyči a snížil na konečných 3:1,“ shrnul utkání vedoucí strakonického týmu Jiří Cibulka.

Sestava Junioru: Lízal – Peroutka, Kostka M., Říha, Němeček – Bálek (85. Čapek), Zelenka, Šrámek M. (58. Moudrý), T. Kostka (65. Šrámek V.), Petráň (46. Baloušek P. – Máška (80. Boukalík).

Jiří Cibulka