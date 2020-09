Milevsko – Junior 3:0 (2:0). 17. a 22. (PK) J. Barda), 83. Š. Kutil.

V Milevsku jsme si pomýšleli na nějaké body, ale ukázalo se, že zde opět nebudou. V prvním poločase byli domácí v převaze. První ostrou střelu na naší branku vyslal z dvaceti metrů Vakoč, kterou Lízal vyrazil na rohový kop. Z rohového kopu se zrodila první branka, když balon propadl na zadní tyč a Barda nekompromisně pod břevno nedal Lízalovi šanci. Ve 20. minutě přišla druhá branka. Po rohovém kopu zablokoval střelu Bardy Čapek rukou a z penalty sám Barda dává na 2:0. My jsme za celý poločas nedokázali ohrozit domácí svatyni.

Druhý poločas jsme začali odvážněji a první gólovku měl na kopačce po dobrém centru Čapka do vápna Hovorka, ale obránce jeho zakončení zblokoval. Další možnost přišla v 69. minutě po dobře zahraném trestném kopu Fundy, v dobré pozici Němeček nedokázal zakončit. V 83. minutě, kdy naše hra vrcholila a dostávali jsme se do šancí, tak přišel ze strany lehký centr do vápna, kde Lízalovi balon vypadl a snadnou dorážku měl Kutil a zvyšuje na 3:0. V 89. minutě Nosek výborně přešel přes dva hráče do vápna, zvolil přízemní prudkou přihrávku podél celé branky, kde byl Čapek, ale jeho střelu do branky zablokoval obránce na brankové čáře.

Sestava Junioru: Lízal – Peroutka, Říha, Šimek, M. Kostka – Zelenka T., Čapek – Petráň (55. Nosek), Funda (83. Doležal), Němeček – Hovorka (85. Máška).

Jiří Cibulka