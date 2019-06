Junior Strakonice – SK Lhenice 1:3 (0:1). 81. D. Bálek – 23. (PK) P. Prenner, 71. T. Balica, 78. R. Iliev. ČK: 1:0 (48. T. Zelenka).

Svižný fotbal se hrál od první minuty. Přímé ohrožení branky jsme zahájili my ve 14. minutě, když za vápnem napřáhl ke střele P. Baloušek, ale jeho dobře mířenou ránu hostující brankář výborným zákrokem za záda nepustil. Ve 23. minutě to byli hosté, kteří otevřeli skóre. A to z pokutového kopu po faulu Zelenky – Bumba 0:1. Ve 28. minutě Bálek přešel přes dva hráče, průnikovou přihrávkou vybídl k zakončení P. Balouška, ale jeho střela těsně minula branku. Ve 40. minutě Bálek vysunul za beky Juhaňáka, ale jeho střelu opět výborným zákrokem hostující brankář vykryl.

Do druhého poločasu trenér ve snaze s výsledkem něco udělat, vystřídal hned dva hráče, ale 48. minuta vše zhatila. Po nedorozumění Čapka s M. Kostkou ve vápně se k míči dostal Prenner, který byl v gólové situaci faulován Zelenkou a následovala druhá žlutá a zároveň červená karta a penalta. K té se postavil opět Bumba, ale tentokráte mu ji Lízal vyrazil. V deseti jsme se proti tak zdatnému soupeři těžko dostávali do brankových příležitostí a hosté nás v 71. minutě potrestali druhým gólem Balici a o osm minut později udeřili potřetí Ilievem a bylo po naději. V 83. minutě jsme Bálkem pěknou střelou z 25 metrů jen kosmeticky upravili skóre utkání na konečných 1:3.

Konečná tabulka:

1. Lažiště⋌ 26 18 3 5 90:46 57

2. Nová Ves⋌ 26 15 5 6 69:39 50

3. Lhenice⋌ 26 14 5 7 60:41 47

4. Strakonice⋌ 26 12 8 6 50:36 44

5. Slavia ČB⋌ 26 12 5 9 49:36 41

6. T. Sviny⋌ 26 12 4 10 65:49 40

7. Prachatice⋌ 26 10 5 11 52:51 35

8. Planá⋌ 26 9 8 9 44:44 35

9. Vodňany⋌ 26 10 4 12 53:71 34

10. Semice⋌ 26 9 4 13 50:57 31

11. Vimperk⋌ 26 9 4 13 42:60 31

12. Loko ČB⋌ 26 7 7 12 41:58 28

13. Větřní⋌ 26 5 4 17 50:85 19

14. Bavorovice⋌ 26 4 6 16 30:72 18

Autor: Jiří Cibulka