Junior Strakonice - Šumavan Vimperk 2:2 (1:1). V prvním poločase jsme hned od úvodního hvizdu na soupeře vlítli a vytvořili trvalý tlak, ale ze spousty šancí jsme dokázali proměnit jen jedinou. V 7. minutě M. Kostka napřáhl z 25 metrů a brankář se štěstím vyrazil střelu na roh. Z přetaženého rohu P. Baloušek z voleje jen o kousek minul. V 9. minutě vyslal P. Balouška za obranu Čapek a ten s přehledem zakončil na 1:0. V 10. minutě Máška vyhrál běžecký souboj s kapitánem hostí Chvostou, dostal se do vápna, postrčil ho na Touše, který ještě posunul na P. Balouška a jeho střelu obránce stačil zablokovat. Ve 22. minutě za vápnem vypustil jedovku Němeček, ale brankář hostí ji skvěle vyrazil na roh. Ve 30. minutě šel Máška sám na branku a při zakončení selhal. Hosté za první poločas pouze jednou vystřelili na Lízala a to ještě z uctivé vzdálenosti.

Druhý poločas opět začal naším náporem. Ve 48. minutě po centru V. Šrámka do vápna, kde nejdříve promáchl v zakončení Němeček a pak ani nadvakrát nepropálil brankáře hostí Petráň. Ve 49. minutě se do dvou šancí dostal P. Baloušek a to nejdříve z levé strany šla jeho střela vedle a po chvíli z pravé strany už jeho střela mířila mezi tyče, ale gólman hostí byl proti. V 54. minutě měli náznak šance hosté, kterou promarnili, ale o minutu později ji Frčkem proměnili a srovnali skóre 1:1. O deset minut později se nám podařila pěkná akce V. Šrámka, kdy utekl po levém křídle, přesně nacentroval na nabíhajícího P. Balouška a tentokráte brankáře hostí překonal a vrátil nás do vedení 2:1. Všichni jsme si oddychli a zřejmě jsme si mysleli, že se už nemůže nic stát, ale opak byl pravdou. V 70. minutě se hosté dostali do velké šance na vyrovnání, ale naštěstí šlo zakončení Čecha nad. V 77. minutě šel sám Touš po uvolnění do vápna Čapkem, ale trefuje jen tyč. V 81. minutě přišel další šok pro domácí, když hostující Čech na levé straně udělal suše dva naše hráče, balon předložil do vápna Frčkovi, který dílo dokonal a srovnal skóre na 2:2.

Tento soupeř je pro nás zakletý, ještě jsme s ním nevyhráli.

Jiří Cibulka