V prvním utkání tohoto ročníku byl začátek zápasu z pohledu domácích výborný a v 7. minutě předvedli rychlou akci, když Nosek vysunul Krejčího za obranu hostí a ten přesnou střelou ke vzdálenější tyči otevřel skóre. O minutu později opět přišla pěkná akce, kterou rozjel Chalupa přesnou přihrávkou do lajny na Noska, ten potáhl balon, přesně přihrál do vápna na Šimka, ale jeho střelu se štěstím vyrazil gólman nohou na rohový kop. Poté se hra vyrovnala a hosté také zahrozili, když Hořejšího z vápna přitaženou střelou k tyči Lízal skvělým zákrokem chytil. Mezi 41. a 42. minutou kopali hosté dva trestné kopy ze stejného místa a druhý bohužel skončil po Turkově hlavičce za zády Lízala – 1:1.

Druhý poločas byl do 75. minuty vyrovnaný, kdy se střídaly náznaky šancí na obou stranách, ale nebyly dotaženy. Za zmínku stojí 52. minuta, kdy po narážečce Bareš vystřelil za vápnem, ale Lízal se nenechal zaskočit a tečovanou střelu vyrazil. V 54. minutě ve slibné pozici hlavou Šimek mířil nad. Posledních 15 minut bylo v režii domácích, ale dobře bránící hosté nás do gólovek nepustili. Za zmínku stojí pouze 84. minuta, kdy se dopředu vydal Žáček a z voleje tvrdou střelou mířil těsně nad.

„Je to pro nás ztráta dvou bodů. Nastoupili jsme do utkání dobře, dali rychle gól a mohli přidat i další. Nestalo se tak a naopak soupeř v závěru poločasu vyrovnal. I ve druhém poločase jsme měli více šancí, hosté se sice také snažili, ale my měli dát vítězný gól. Byl to pro nás smolný zápas,“ hodnotil duel strakonický trenér Luděk Cimrhanzl.

Start do sezony tedy Junioru nevyšel podle představ, ale jede se dál. „V prvním zápase jsme zkrátka ztratili dva body. Musíme to hodit za hlavu a soustředit se na další duel. Jedeme do Milevska, kde musíme zabojovat o další body,“ burcuje svůj tým trenér Cimrhanzl.

Junior Strakonice – TJ Dražice 1:1 (1:1)

Branky: 7. Krejčí – 42. Turek. ŽK: Funda, Říha, Zelenka – Bareš. ČK: 0:1 (Ursacher na lavičce). Diváci: 131. Rozhodčí: Němec – Peterka, Žurek.

Sestava Junioru: Lízal – Funda, Rozhoň Žáček, Čapek (46. Kočí) – Říha, Chalupa (64. Zelenka), Máška, Nosek – Krejčí, Šimek (80. Šourek).