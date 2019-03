Vodňany - Junior Strakonice 2:1 (1:0).



"Úvod zápasu patřil nám, ale vytěžili jsme z toho pouze čtyři rohové kopy a poté do konce poločasu byli lepší domácí. Do velké šance se dostali, když po prohrané hlavičce na úrovni vápna se ocitl sám před Lízalem Gažík a Lízal ho vychytal. V 15. minutě Máška svou střelou těsně minul domácí branku. Ve 29. minutě se T. Kostka odhodlal z 25 metrů vypustit jedovku, která byla tečovaná a skončila na břevně Váverkovy branky. Ve 32. minutě však Kočí ve vápně fauloval Kunce a nařízenou penaltu sám faulovaný proměnil na1:0. Ve 39. minutě se opět vyznamenal Lízal proti Gažíkově tutovce," shrnul první poločas vedoucí strakonického celku Jiří Cibulka a poračoval: "Ve druhém poločase se nic závratného nedělo až do 64. minuty, kdy Máškův centr prošel až k Balouškovi, ale Váverka mu jeho střelu za záda nepustil. V 67. minutě domácí navýšili své vedení, když Girardey prostrčil balon mezi naše stopery na Gažíka a ten svou šanci využil. Poté trenér Cimrhanzl stáhnul hru na tři obránce ve snaze domácí přitlačit a něco s výsledkem udělat. V 70. minutě po centru Balouška snížil přesnou střelou k tyči Máška. Sice jsme domácí přitlačili, ale do žádných loženek jsme se nedostávali a naopak domácí šli dvakrát do přečíslení, které naštěstí nedokázali přetavit v gól. Nakonec jsme mohli v závěru zápasu vyrovnat, ale štěstí při nás nestálo, když Baloušek trefil tyč."