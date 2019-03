Trhové Sviny – V honbě za vedoucí dvojicí tabulky A skupiny I.A třídy startovali jarní část sezony fotbalisté Junioru Strakonice na hřišti Trhových Svinů. Vezou si alespoň bod.

Trhové Sviny – Junior Strakonice 2:2 (1:0). 23. O. Kolář, 63. O. Hruška – 46. M. Kostka, 67. P. Baloušek. První desetiminutovka byla z obou stran opatrná, hosté drželi více balon na svých kopačkách, ale do žádných brankových příležitostí se nedostávali. Naopak domácí po zisku balonu podnikali rychlé akce. V 11. min. po přihrávce do vápna balon tečoval M. Kostka a byla z toho tyč Lízalovy branky. Ve 23. minutě Zelenka odkopl balon tak nešťastně, že to nalil na hlavu Koláře a ten poslal domácí do vedení – 1:0. Ve 34. minutě šel Gažák sám na Lízala a ten mu gólovku vykopl nohou. Ve 36. minutě hlavičku Gažáka z malého vápna Lízal opět chytil. Hosté poprvé ohrozili branku až ve 45. minutě, po rohovém kopu Balouška hlavičkoval M. Kostka a brankář ji za svá záda nepustil.