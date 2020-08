Junior Strakonice – Lhota u Plzně 1:0 (0:0). Branka: Máška.

Sestava Strakonic: Lízal (46. Uhříček) – Němeček (46. Buranský), Šimek, Kostka (46. Říha), Peroutka – Funda, Čapek – Zoubek, Sládek (60. Máška), Petráň (60. Novotný) – Hovorka (65. Nosek).

Po taktické stránce to domácí zvládli na výbornou. Gólové šance se začaly rodit až po téměř půl hodině hry, kdy ve 28. minutě Sládek prostrčil balon na Zoubka, který kolmicí uvolnil do brejku Hovorku, ale gólman jeho zakončení vyrazil na rohový kop. Rohového kopu se zhostil Sládek a jeho přesný centr našel nabíhajícího Hovorku, který hlavou dal nad branku. Ve 33. minutě Funda chytře rozehrál rychle trestný kop na Zoubka, ale jeho střela šla těsně vedle tyče. 37. minuta přinesla hezkou akci po pravé straně, kterou zakončoval Němeček do gólmana. Ve 42. minutě Sládek podnikl samostatnou akci, když šel do brejku z půlky hřiště, ale zakončení šlo mimo branku. Ve 45 minutě Sládek uvolnil ve vápně Němečka a ten branku minul.

Ve druhém poločase se brankové příležitosti začaly rodit až v 70. minutě, kdy se čerstvý Nosek dostal přes obránce a jeho střelu brankář kryl. O minutu později opět Nosek rozjel akci po křídle, nacentroval do vápna a mladíček Novotný vyskočil nejvýše, ale brankovou konstrukci minul. V 75. minutě přišla akce Fundy, který si obhodil obránce, naznačil střelu a přihrál volnému Máškovi, který dal do prázdné branky na 1:0. Za zmínku ještě stojí 85. minuta, kdy Zoubek uvolnil do lajny Noska, který dal do vápna přihrávku na Mášku, ten sklepl na Novotného, ale jeho ostrou střelu gólman vyrazil. Hosté za celý zápas neohrozili domácí branku.

Jiří Cibulka