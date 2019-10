Junior Strakonice – Sokol Sezimovo Ústí 0:2 (0:2). 18. L. Šebek, 42. D. Šmíd.

Matematika zněla jasně, získat tři body a odskočit soupeři na sedm bodů. Jenže matematika je jedna věc a skutečnost druhá. Hosté nás od začátku přehrávali, byli fotbalovější a na našich fotbalistech zřejmě seděla deka. V úvodu šli hosté sami na Lízala a naštěstí Šmíd přehodil i brankovou konstrukci. V 18. minutě po špatně vyřešeném odkopu v obraně se k míči dostal hostující Šebek a dal s přehledem vedoucí gól hostí. Další obrovskou šanci měl na hlavě hostující Hladík. Poté jsme měli možnost šanci ohrozit branku my z trestného kopu, ale Zušťákova střela šla nad. Ve 42. minutě však z rychlého brejku dal Šmíd druhou branku hostí. Ani druhý poločas nevnesl do naší hry klid a tak opět hosté dominovali. Po rohovém kopu měl na noze tutovku Šmíd, kterému ji překazil na brankové čáře za již překonaným brankářem Baloušek. V 53. minutě jsme soupeře na chviličku zatlačili do vápna, kde jsme získali několik rohových kopů a po jednom z nich z voleje Zelenka trefil pouze tyč. Na druhé straně trefil tyč Hoffmann. V 83. minutě Lízal skvěle vyřešil dvě jasné brankové příležitosti v jedné minutě. Poslední slovo v ohrožení branky jsme měli my v 90. minutě, když trestný kop Tomáše Kostky skončil na tyči. V den Václavské pouti jsme ještě nikdy doma nevyhráli a tak to bylo i tentokrát, ale s tímto výkonem to ani jinak být nemohlo.

Jiří Cibulka