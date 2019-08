Strakonicko – Na svou velkou premiéru se připravují fotbalisté Junioru Strakonice. V prvním kole krajského přeboru zajíždějí do Lomu u Tábora, který v uplynulé sezoně dlouho hrál na postup.

Junior odstartuje sezonu v Lomu u Tábora. | Foto: Jan Škrle

„Jsme plni očekávání, co soutěž přinese. Hned na úvod jedeme do Lomu u Tábora a jedeme tam překvapit. Budeme hlavně sbírat zkušenosti a každý bodík by byl nesmírně cenný,“ uvedl zkušený strakonický hráč Tomáš Kostka a doplnil: „Lom oproti loňsku ještě zpevnil obranu, má kvalitní mužstvo. Vzájemně se velmi dobře známe, hráváme proti sobě přípravné zápasy. Dá se říci, že se vzájemně ani nemáme čím překvapit.“