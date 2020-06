Věkem ještě dorazový dorostenec Jiří Nosek potěšil o víkendu trenéra fotbalistů Junioru Strakonice Luďka Cimrhanzla čtyřmi brankami, které nastřílel do sítě FK Lažiště. K tomu přidal ještě jednu asistenci (Junior vyhrál 5:2) a potěšil celkově velmi dobrým výkonem.

Lepší start do kategorie mužů si mladý fotbalista nemohl přát. Týden předtím si zahrál poločas proti Oseku, tentokrát mu trenér nechal vychutnat si zápas až do konce.

„Ani náhodou jsem nečekal, že by mi start mezi muži mohl takto vyjít,“ komentoval s úsměvem svůj střelecký koncert na lažišťském pažitu Jiří Nosek a pokračoval: „Dříve jsem byl typ, který si šel za góly, pak jsem tak trochu vyhasl a bylo to horší. Bylo potřeba získat trochu sebevědomí a tentokrát to docela vyšlo.“

Všechny čtyři branky nový strakonický kanonýr dalz pozice, kdy se ocitl sám před brankářem. Navíc pokaždé zakončoval jinak, jednou hned z první do protipohybu gólmana, pak na delší tyč a také přes padajícího gólmana. „Hlavně jsem potřeboval zachovat chladnou hlavu. Někdy je to jeden na jednoho hodně těžké a chápu, když se to hráčům nepodaří proměnit. Snažil jsem se počkat na brankářův pohyb, když byl čas, tak jsem to neuspěchal a počkal si, až kam se pohne. Brankově tedy paráda, ale ještě musím zapracovat na fyzičce. V závěru zápasu jsem již nemohl,“ hodnotil utkání ze svého pohledu Jiří Nosek.

Ještě v březnu hovořil zkušený strakonický fotbalista Tomáš Kostka o tom, že hlavním úkolem Junioru bude najít náhradu za kanonýra Jana Zušťáka. „Dneska Jirka ukázal, že v něm něco je,“ chválil mladého hráče Tomáš Kostka.

Cítil by se na tuto roli Jiří Nosek sám? „Tak to bych si ani náhodou netroufl být jeho náhradou. K tomu chybí ještě hodně let tvrdého tréninku a herních zkušeností,“ doplnil skromně mladý kanonýr, který svými výkony potvrzuje, že cesta, kterou se strakonický fotbal vydal, tedy stavět na vlastních odchovancích, je ta správná.

Držme tedy Jirkovi palce, ať se mu střelecky daří i v dalších zápasech a vybuduje si pevné místo v sestavě na další sezonu.