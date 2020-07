Dlouholetý trenér Petr Šafránek se chce věnovat vlastní aktivní činnosti v běhu a triatlonu, a tak se spolu s ním zapojí do trénování fotbalistů Bavorova ještě Aleš Zach a Jiří Funda mladší.

A právě Jiří Funda, který má herní zkušenosti z Dynama České Budějovice i dalších týmů z vyšších soutěží, připravuje pro hráče tréninkové plány. K trénování v Bavorově navíc bude ještě aktivně hrát v Rakousku. Na tuto dvojroli si bez problémů troufá.

Jak se to semlelo, že jste začal v Bavorově připravovat tréninkové jednotky?

Začal jsem v Bavorově hrát a kluků začalo chodit stále více. Chtělo to této situace využít, dokud nebudu okoukaný. Chtěl bych je naučit nějaké základy taktiky, různých herních variant, zkrátka jim něco dát. Jsou tady opravdu šikovní hráči, jen potřebují trénovat.

Zkrátka připravujete tréninky zaměřené na určité herní varianty?

Přesně tak. Je to i pro mě škola. Nemyslím si, že bych byl nějaký dobrý trenér a asi ze mě trenér nikdy nebude, ale je to i pro mě zajímavé. Kluci mě berou, já jsem s nimi za dobře a zkrátka to člověka baví. Kluci za mnou jdou a uvidíme, jak dlouho je to bude bavit.

Kromě trénování Bavorova budete ještě hrát v Rakousku, dá se to skloubit?

Budeme trénovat dvakrát týdně. V úterý a ve čtvrtek, nebo podle toho, kdy budu mít trénink v Rakousku. Tady v Bavorově to bude výhoda i pro mě, že budu kromě jednoho tréninku v Rakousku více v zápřahu. Zápasy buď stihnu, nebo budou koučovat Petr Šafránek s Alešem Zachem. Jsou zkušení. Já jsem do toho Petrovi stejně pořád kecal. Na kluky jsem pořvával a jsme na sebe zvyklí.

Hrál jste vyšší soutěže, kluci nyní postupují do B třídy. Máte představu o fotbale, jaký se tam bude hrát?

Je to o něco lepší okres. Stejně chceme hrát svůj fotbal, hezký a kombinační jako doteď. Nebyl to od nás žádný hurá fotbal a bavilo nás to. Sice na začátek to bude ve Čkyni těžké, ale celkově budou na Šumavě těžké zápasy. Tam je to hlavně o soubojích. To by třeba pro mě už tolik nebylo, ale věřím, že kluci se s tím vyrovnají a ukáží, že fotbalově mají na víc.

Co popřát týmu do sezony?

Ať se daří fotbalově, ať se vyhnou zranění a ať to zvládneme. Není se čeho bát, lepší fotbalisté tam nejsou.