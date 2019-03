Jeden ze sedmičky okresních účastníků nejnižší krajské fotbalové soutěže v generálce na trávníku týmu okresní soutěže zapsal remízu, byť krátce po pauze vedl už o dvě branky.

Zlatokorunští nastoupili v nekompletním složení, když trenér Petr Gallistl postrádal hned trio hráčů předpokládaného základu, včetně navrátilce Slámy.

„Ten marodí se zády a nakřápnutí byli Rychtář s Liškou, které jsme raději nechali doma, aby byli připraveni na první jarní mistrák,“ vysvětlil zlatokorunský kouč.

Holubov – Zlatá Koruna 3:3 (1:2)

Papírový favorit se rozjížděl pomaleji a první přímou střelu na domácí branku vyslal až po čtvrthodině hry, ale Ohnsorg na matadora Lipše nevyzrál.

O minutu později již holubovský gólman kapituloval, když po křídelní akci Lacka se v šestnáctce uvolnil Homer a tvrdou ranou do odkryté části branky otevřel skóre – 0:1.

Po půlhodině se však sympaticky bojující domácí dotáhli trefou Trapla – 1:1.

O poločase přesto měli navrch hosté. Gólem do šatny strhl podruhé vedení na jejich stranu Rapčan – 1:2.

Když se pak už dvě minuty po obrátce podruhé v utkání zapsal do střelecké listiny zlatokorunský kanonýr Homer, zdálo se rozhodnuto.

Jenomže Holubovští nekapitulovali, za pár minutek se dostali do kontaktu gólem svého nejlepšího hráče Tomise, aby pak ve finiši tři minuty před koncem dokonce vyrovnali na výsledných 3:3.

„I přes remízu jsem rád, že jsme přípravu v Holubově sehráli, a to na velice slušném terénu. Zápas splnil to, co jsme od toho očekávali. Příští týden na první jarní zápas do Dřítně určitě nebudou Weinhard se Zaymlem, otazník visí i nad Slámou, a tak jsme si aspoň vyzkoušeli jiné hráče na pro ně neobvyklých postech. Dali jsme tři góly, ale řešení finální fáze bylo z naší strany špatné. Jen ve druhé půli jsme šli nejméně pětkrát do přečíslení a nebylo z toho nic. Na druhou stranu musím uznat, že Holubov hrál velice dobře a dle mého soudu do soutěže tento tým určitě nepatří,“ sportovně ocenil hru tradičního soupeře zlatokorunský trenér Petr Gallistl.

Fakta – branky: 32. a 87. Trapl, 51. Tomis – 16. a 47. Homer, 43. Rapčan, řídil rozhodčí Reitinger.

Sestava Zlaté Koruny: Schwarz – Tybitancl, T. Weinhard, Zayml, Štěpánek – Fuciman, Rapčan, Ohnsorg, Lacko – Homer, Steinocher mladší, střídali: Steinocher starší a J. Král.