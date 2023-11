/FOTOGALERIE, VIDEO/ Předposlední podzimní kolo B skupiny fotbalové I.B třídy žádné překvapení nepřineslo. Oba vedocí celky vyhrály své zápasy 2:0, a tak jejich souboj pokračuje dál.

Fotbalová I.B: Volyně - Bavorov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Volyně – Bavorov 0:2 (0:1)

Branky: 26. J. Varyš, 79. R. Tomek. ŽK: 1:5 (Dlouhý – J. Funda 2, Šuba, Polanský, Oláh). ČK: (65. J. Funda). Rozhodčí: Hruška.

Do utkání měli podstatně lepší vstup domácí, zatlačili soupeře před jeho branku, ale gól nedali. Za to následně pykali, když se hlavou prosadil bavorovský kanonýr Jakub Varyš. Ve druhém poločase se domácí snažili vyrovnat a soupeř se soustředil na brejky. Bavorov znovu inkasoval červenou kartu, tentokrt Jiří Funda, ale i v oslabení své vítězství pečetil brankou Tomka z trestného kopu..

Střelské Hoštice – Vlachovo Březí 2:0 (2:0)

Branky: 21. P, Hlava, 30. V. Dohonyi. ŽK: 2:2 (Květoň, Rejšek – Hubáček, Kalčík).

Oběma celkům chybělo několik hráčů. V prvním poločase byli aktivnější domácí, kteří toho dokázali využít dvěma brankami. Po změně stran byli aktivnější hosté, ale domácí obrana je do žádné větší šance nepustila, a tak zůstaly tři body doma.

Junior Strakonice B – Netolice 2:1 (0:0)

Branky: 83. J. Baloušek, 86. O. Bambásek – 63. V. Ficl. ŽK: 3:0 (Kafka, Baloušek, Bambásek. ČK: 0:1 (89. Dzhuravets).

"Předvedli jsme asi nejhorší výkon. Netolice byly aktivnější a první půle byla v jejich režii. Hráči si asi mysleli, že to půjde samo. Pozdě u hráčů, nepřesnosti v rozehrávce a špatný pohyb, hlavní faktory naší slabé hry. Hosté se dostali do vedení, až to nás probudilo a začali jsme hrát. Konec zápasu patřil nám a z velkého tlaku se podařilo výsledek otočit. Bojovnost na konci byla jedna z mála věcí která se podařila. Za výhru jsem samozřejmě rád, ale příští týden budeme muset hru o hodně zlepšit," komentoval utkání domácí trenér Martin Linhart.

Sedlice – Stachy 3:2 (0:1)

Branky: 47. Z. Mikeš, 68. J. Novák, 80. J. Petráš – 43. L. Hovorka, 74. D. Pek. ŽK: 1:1 (Dumský – Červený). Rozhodčí: Trkovský.

Hosté se v Sedlici prezentovali solidním fotbalem a v první půli domácí zaskočili. Až po bouři v kabině se sedlická hra zlepšila a přišel i obrat ve skóre. Domácí hře pomohli dobrým výkonem střídající dorostenci.

Dražejov – Štěkeň 1:8 (0:3)

Branky: 63. F. Brázda – 8., 57. a 77. P. Málek, 29. R. Kuneš, 43., 60. a 69. V. Kynkor, 89. D. Hájek. ŽK: 2:1 (Hrčka, Krýsl – Hanák). Rozhodčí: Handšuh.

Takovou dardu nikdo nečekal. Domácím utkání totálně nevyšlo a výsledek hovoří za vše,. Naopak Štěkeňští předvedli nejlepší výkon sezony a po výborném výkonu si odvezli zaslouženě všechny tři body.

Vacov – Prachatice B 0:2 (0:2)

Branky: 15. Š. Kryštof vlastní, 27. F. Kolda. ŽK: 2:1 (Roučka, Bubík – Balica). Rozhodčí: Švarc.

"Věděli jsme, co nás ve Vacově čeká. Ten tým je dlouho pohromadě a způsob hry za poslední roky prakticky nemění. Zápas se hrál v extrémních povětrnostních podmínkách a kluci to zvládli skvěle. Soupeře jsme pustili do jediné příležitosti na konci prvního poločasu, kdy nás zachránil ofsajd. Sami jsme si vytvořili několik příležitostí, které jsme paradoxně neproměnili a obě branky padly s přispěním domácích hráčů. Pramenilo to ale z naší aktivity a dokázali jsme podmínek, které při zápase panovaly, perfektně využít. Všichni kluci, kteří do utkání zasáhli zaslouží velkou pochvalu," hodnotil utkání hostující trenér Josef Hopfinger.

Chelčice – Bělčice 0:3 (0:1)

Branky: 30. a 55. L. Mála, 91. V. Mach. ŽK: 1:2 (Celý – A. Ježek, T. Ježek). Rozhodčí: Brodský.

Chelčicím se zkrátka v této sezoně nedaří střelecky, což se potvrdilo i tentokrát. Domácí se snažili hrát fotbal, ale vázlo zakončení. Naopak soupeř šel v první půli do vedení a když přidal v úvodu druhé půle další gól, bylo prakticky rozhodnuto.