/FOTOGALERIE, VIDEO/ Osmé kolo B skupiny fotbalové I.B třídy přineslo další výhry vedoucího dua Bavorov - Střelské Hoštice. Další celky ze Strakonicka se však trápí na chvostu tabulky.

Fotbalová I.B: Junior B - Volyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

TJ Dražejov – Tatran Prachatice 0:3 (0:2)

Branky: 20. A. Břicháček, 41. P. Miesbauer, 72. P. Brom. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Pánek.

Domácí sice měli v úvodu míč více na kopačkách, ale do šancí se nedostávali. Naopak soupeř své dvě šance v první půli proměnil. A jelikož domácí za celý zápas vystřelili na branku soupeře jen dvakrát, na otočení duelu to stačit nemohlo.

Sedlice – Vlachovo Březí 6:2 (4:1)

Branky: 16. M. Zíka, 31. a 90. D. Janoušek, 37. Z. Mikeš, 40. D. Dumský, 71. M. Čapek – 26. A. Novotný, 87. J. Toncar. ŽK: 1:5. Rozhodčí: Ťupa.

Domácí předvedli výborný výkon a třetímu celku tabulky nedali žádnou šanci. Hosté se sice snažili hrát fotbal, ale tentokrát neměli nárok na úspěch.

Vacov – Bavorov 2:5 (0:2)

Branky: 52. D. Vítovec, 64. J. Mrázek – 20. a 37. D. Folta, 46. J. Varyš, 59. R. Tomek, 92. R. Oláh. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Marek.

Ve Vacově se hrál výborný fotbal. Rozdíl byl především v tom, že domácí své šance neproměňovali a naopak lídr tabulky ano. Domácí sice byli v první půli herně lepší, ale góly střílel Bavorov. Ve druhém poločase již měli více ze hry hosté a zaslouženě zvítězili.

Fotbalová I.A: Vodňany dál na vítězné vlně, Blatná i Sousedovice však padly

Chelčice – Střelské Hoštice 0:1 (0:0)

Branka: 58. R. Květoň. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hájek.

V prvním poločase byli aktivnější domácí, ale bez gólového efektu. Své šance si však vytvořili i hosté. Domácí pak zaspali začátek druhého poločasu a po necelé čtvrthodině rozhodl o vítězství hostů Květoň. Ti měli i další šance, ale paradoxně mohli v závěru domácí vyrovnat. Jejich šanci však soupeř přečkal a slaví další tři body.

Junior Strakonice B – Volyně 1:0 (0:0)

Branka: 68. Kafka. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Kovařík.

"Hrál se zápas plný soubojů. První půlhodina byla vyrovnaná s jednou šancí na každé straně. Zbytek poločasu byl v režii hostů, kteří nás dostali pod tlak ovšem obrana vydržela. Do druhého poločasu jsme nastoupili opět aktivně, ale bez vstřelené branky. To změnil až v 68. minutě Kafka. Střela z 25 metrů po teči obránce skončila v bráně. Další naše dvě dobré akce jsme nedokázali proměnit a opět přišel tlak Volyně. Do našeho vápna létal jeden centr za druhým. Hosté se nedokázali prosadit ani z velkého množství rohů a tak i s trochou štěstí jsme si výhru pohlídali," komentoval duel domácí trenér Martin Linhart.

Štěkeň – Bělčice 2:3 (0:2)

Branky: 57. O. Pavlík, 85. D. Soukup – 8. K. Hanzlík, 21. L. Mála, 77. M. Ráž. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Brodský.

Hosté po horším startu do sezony v posledních zápasech jedou. Domácí mají navíc problémy s koncvkou, a tak se postupně propadají tabulkou.