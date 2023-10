/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sobotní program 11. kola B skupiny fotbalové I.B třídy přinesl duel podzimu. Vedoucí Bavorov přivítal druhé Střelské Hoštice. Před utkáním měli domácí tři body k dobru, po jeho skončení je vše srovnané, utkání zvládli podstatně lépe hosté.

Fotbalisté Střelských Hoštic děkují fanouškům. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Sokol Bavorov - Sokol Stželské Hoštice 0:3 (0:3)

Branky: 3. P. Hlava, 20. R. Květoň, 42. P. Rejšek. ŽK: 2:1 (Olah, Slavík - Málek). Rozhodčí: Brodský.

Okresní derby a navíc přímý souboj o první místo tabulky. Takový tahák si nemohli nechat fanoušci ujít. Pořadatelé jich napočetli 240 a těch ze Střelských Hoštic přijelo požehnaně. Při utkání byli slyšet více než ti Bavorovští.

Před utkáním bylo otázkou, koho ze soupeřů více ovlivní absence v sestavě. Domácím chyběli pro červené karty D. Folta, J. Varyš a R. Funda, hostům V. Křivanec a zraněný kapitán M. Kokrda. Utkání ukázalo, že domácí absence byly znatelnější.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Utkání začalo pěkně zostra. Kdo by čekal, že hosté zalezou před šestnáctku a budou bojovat o bod, ten by se hluboce mýlil. Hned v úvodu přetažený cetr skončil na břevně domácí branky. Domácí se nepoučili a hned ve třetí minutě inkasovali. Po centru do šestnáctky sice gólman Koutský v souboji míč vyboxoval, ale hosté byli aktivnější a balon dostali do sítě. Domácí hráli především přes dvojici Jiří Funda - Rostislav Tomek, ale ti neměli dostatečnou podporu spoluhráčů, a tak si hostující gólman Vlk s občasnými míči na svou branku poradil. Další úder si hráči Střelských Hoštic připravili na 20. minutu, kdy si na rohový kop nejlépe vyskočil R. Květoň a poslal míč k tyči domácí branky - 2:0. A zápas plynul ve stejných intencích dál. Domácí se snažili kombinovat, soupeř hrál aktivní obranu a zlobil směrem dopředu. Z jedné povedené akce trefil Málek tyč domácí branky. Co se nepovedlo jemu, dokázali spoluhráči těsně před přestávkou. Trestný kop poslal Květoň na přední tyč, domácí gólman míč neudržel a Pavel Rejšek ho z úhlu vrátil do sítě - 0:3.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Ze tří direktů v prvním poločase se domácí nevzpamatovali. Po změně stran sice byli aktivnější, ale soupeř jejich střely z valné většiny zblokoval a co prošlo na bránu, to lapil Vlk. Hráči Střelských Hoštic se již tolik do brejků nepouštěli a hlídali si v klidu tři body, které také nakonec po zásluze vybojovali.

Po závěrečném hvizdu sudího Brodského tak mohla v táboře hostů vypuknout obrovská radost a hráči oslavili tři body se svými fanoušky. Domácí fotbalisté přijali porážku velice sportovně a ocenili výkon soupeře. V tabulce zůstává ve vedení stále Bavorov, ale již jen o skóre před Střelskými Hošticemi. Ty nyní může hodně mrzet domácí ztráta z úvodu sezony z domácího duelu se Sokolem Stachy.