/FOTOGALERIE, VIDEO/ Počtvrté se roztočila kola fotbalové I.B třídy a scénář je stále stejný. Své soupeře drtí hráči Bavorova, na druhé straně se ani tentokrát bodově nedařilo fotbalistům Bělčic a Chelčic.

Fotbalová I.B: Stachy - Volyně. | Video: Zdeněk Formánek

Stachy – Volyně 1:1 (1:1)

Branky: 45. M. Rypl – 33. V. Chvosta. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Brych.

Aktivněji hráli od začátku hosté, kteří patří ke spolufavoritům soutěže. Šli také do vedení po individuální akci Chvosty. Druhou branku nedali a v závěru půle udeřili domácí. Kopali standardku, soupeř fauloval a následovala penalta, kterou Stašští proměnili. I ve druhém poločase byli aktivnější hosté, ale hraje se na góly, ten již nepadl, a tak se body dělily.

Dražejov – Bělčice 1:0 (0:0)

Branka: 59. T. Hrčka. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Brodský.

Domácí fanoušci si možná myslei, že to bude snadná výhra, zvláště když soupeři chyběli někteří hráči ze základu. Byl to však především boj o střed hřiště. Domácí rozhodli o třech bodech jedinou brankou. Soupeř mohl vyrovnat, ale neproměnili žádnou ze šancí.

Sedlice – Chelčice 2:1 (0:0)

Branky: 74. Z. Mikeš, 80. T. Baloušek – 56. M. Machnyk. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Ťupa.

První poločas se odehrával v domácí režii, ale hosty držel gólman i nemohoucnost domácích kanonýrů. Ve druhém poločase se hra vyrovnala a hosté udělili Sedlici lekci z efektivity a šli do vedení. Favorit utkání nakonec přeci jenom zápas zlomil dvěma góly a získal tři body.

Prachatice B – Bavorov 0:4 (0:1)

Branky: 40. (PK) a 48. J. Varyš, 56. a 91. J. Funda. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Novák.

Po vyrovnaném začátku utkání převzali Bavorovští otěže utkání do svých rukou. Ve druhém poločase hosté přidali důležitý druhý gól a zápas již kontrolovali. Po čtyřech kolech má Bavorov na čele plný počet bodů.

Vacov – Strakonice B 1:1 (1:0)

Branky: 27. A. Bujok – 78. M. Sýs. ŽK: 5:4. ČK: 1:0 (71. Š. Kryštof). Rozhodčí: Rotschedl.

"Před zápasem bychom bod brali, ale vzhledem k tomu, kolik jsme dokázali zahodit šancí, tak je to pro nás ztráta. Hráli jsme z dobré obrany a Vacov nevěděl, jak na nás hrát. Byl to dobrý týmový výkon, bohužel tomu chyběl vítězný gól. Mám radost, že se nám daří do sestavy zapojovat dorostence, kterým to určitě pomůže v dalším vývoji. Všem hráčům děkuji za předvedený výkon," hodnotil utkání strakonický trenér Martin Linhart.

Štěkeň – Střelské Hoštice 1:2 (0:1)

Branky: 67. M. Čížek – 4. a 61. P. Rejšek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Hájek.

První poločas patřil zcela hostům ze Střelských Hoštic, kteří vstřelili zkušeným Rejškem i vedocí branku. Ve druhé půli domácí hru srovnali, ale Rejšek udeřil podruhé. Nováček soutěže sice snížil, ale na vyrovnání již nebylo. V závěru měli znovu šance i hosté.