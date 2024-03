/FOTOGALERIE, VIDEO/ Úvodní kolo B skupiny fotbalové I.B třídy přineslo dva zásadní momenty. Lídr z Bavorova odskočil Střelským Hošticům na čtyři body. Naopak v zápase o všechno Chelčice podlehly Stachům a celek ze Šumavy se hodně bodově vzdálil sestupovým místům. Ale na jaře nás čeká ještě plno fotbalu.

I.B třída A: Bavorov - Bělčice | Video: Deník/Vladimír Klíma

Sokol Bavorov – Sokol Bělčice 2:0 (1:0)

Branky: 35. J. Funda, 72. D. Roučka. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Ryneš – Juráň, Řehoř.

Domácí fotbalisté potvrdili roli favorita a byli v utkání lepším týmem. Vytvořili si více šancí a dvě z nich proměnili. I hosté několikrát zazlobili před bránou Bavorova, ale bez gólového zakončení.

SK Vacov – Sokol Sedlice 2:2 (2:0)

Branky: 7. F. Kuneš, 30. F. Zitta – 54. M. Bálek, 65. Z. Mikeš. ŽK: 1:1 (V. Valta – Z. Mikeš). Rozhodčí: Novák – Kroupa, Datsenko.

Oba celky pamatují lepší časy, když spolu soupeřily o medailové příčky tabulky. V současné době hrají v jejím středu. V prvním poločase dominovali domácí, ale po přestávce se Sedlice zvedla a zaslouženě stav srovnala.

Střelské Hoštice – Prachatice B 1:1 (0:0)

Branky: 89. V. Braťka – 67. T. Balica. ŽK: 2:1 (Kokrda, Braťka – Tesárek). Rozhodčí: Marek – Smékal, Honzák.

Prachatičtí hráli souběžně s prvním týmem, a tak doplnili sestavu několika mladíky z dorostu. Domácí byli ve hře aktivnější, soupeř spoléhal na brejky. V prvním poločase to k žádné brance nevedlo. Ve druhém poločase měli domácí několik nebezpečných standardek, ty však hosté přežili a naopak šli do vedení. To mohli ještě pojistit, gól však nedali a naopak domácí v samotném závěru srovnali ze skrumáže před prachatickou brankou.

Junior Strakonice B – Otavan Štěkeň 2:3 (1:2)

Branky: 29. D. Šefčík, 81. M. Boukalík – 27. V. Kynkor, 43. R. Kuneš, 46. J. Maršala. ŽK: 1:2 (Winter – Rybák 2). ČK: 1:1 (90. Říha – 48. Rybák). Rozhodčí: Zabilka – Hájek, Sýkora

„Naše hra nebyla špatná, ale hrozně pomalá. Všechny tři branky jsme obdrželi po našich chybách. Soupeř trestal každou naši fatální chybu. Musíme se více tlačit do zakončení, i když jsme měli přesilovku 40 minut a byli ve velkém tlaku, zakončení na bránu přišlo pouze jedno a to je málo. Teď je potřeba hodit tuhle prohru za hlavu a pokračovat dál v naší práci,“ komentoval duel domácí trenér Martin Linhart a jeho protějšek Jan Maršala doplnil: „V prvním poločase byl Junior více na balonu, přesto jsem šli do vedení. Ale naše radost netrvala dlouho. Do přestávky jsem skóre opět navýšili, když se trefil Radek Kuneš. Do druhého poločasu jsem vlétli rychlou brankou střídajícího Jana Maršaly. Poté přišlo potrestání Dana Rybáka, když musel předčasně do kabin. Od té doby byl Junior na koni, ale stačil jen snížit. Chci poděkovat celému týmu za týmovou práci.

Chelčice – Stachy 0:1 (0:1)

Branka: 44. J. Řezník. ŽK: 0:3 (Řezník, Záleský, Kortus). Rozhodčí: Ondra – Zlatohlávek, Iral.

Pro oba celky nesmírně důležitý duel. Domácí potřebovali vyhrát, aby se vrátili do boje o záchranu. Naopak soupeř se chtěl těmto problémům vyhnout. Šlo o remizový zápas, ve kterém byli Stašští šťastnější. Jedinou branku dali po rohu, když se míč odrazil od jednoho z hráčů do sítě.

Vlachovo Březí – Dražejov 1:0 (1:0)

Branka: 11. A. Novotný. ŽK: 4:0 (Kužvart, M. Novotný, Hojdekr, Hubáček). ČK: 0:1 (90. Poláček). Rozhodčí: Černý – Ťupa, Heinzl.

V prvním poločase byli aktivnější domácí a šli zaslouženě do vedení. Další šance neproměnili a mohli za to ve druhé části pykat. Dražejovské však trápí koncovka, a tak zůstaly všechny body ve Březí.

Volyně – Netolice 3:1 (1:1)

Branky: 18. F. Gašpar, 61. V. Chvosta, 72. K. Hájek – 24. M. Raušer. ŽK: 4:2 (Dlouhý, P. Hájek, V. Chvosta, Peterka – Plojhar, Lukáš). Rozhodčí: Ťupa – Černý, Raba.

Domácí vstupovali do utkání v roli favorita a šli do vedení. Netoličtí však záhy vyrovnali. Ve druhé půli se hosté dostali do šance, tu nedali a naopak sami inkasovali. To je položilo a domácí pečetili výhru třetím gólem.