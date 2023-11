/FOTOGALERIE/ Nováček B skupiny fotbalové I.B třídy ze Štěkně končil podzimní část soutěže domácím zápasem se Sedlicí. Ten zvládl a se šestnácti body může v klidu přezimovat v silném středu tabulky.

Fotbalová I.B: Štěkkeň - Sedlice 2:1 (1:0). | Foto: Jan Škrle

Otavan Štěkeň - Sokol Sedlice 2:1 (1:0)

Branky: 21. P. Málek, 48. M. Čížek - 51. J. Panuška. ŽK: 2:1 (Rybák, Pavlík - Koutenský). Rozhodčí: Trkovský - Brodský, Solař.

Fotbalistům Štěkně se závěr podzimu vydařil na jedničku. Z posledních tří zápasů, z nichž hráli dva venku, brali sedm bodů. Ty proti silné Sedlici jsou zvláště cenné a znamenají klid na zimní přípravu.

Před začátkem utkání se také slavilo. 63 let je Vlasta Hurtík součástí HAF ARÉNY TJ Otavanu Štěkeň, kde působí 40 let jako zdravotník, podpora a kamarád, který pravidelně zápas co zápas zaujímá své místo na střídačce vedle hráčů. Při příležitosti posledního podzimního utkání 1.B třídy se Sedlicí a zároveň dokopné mu vedení a hráči klubu popřáli k jeho 70. narozeninám, které oslaví ke konci tohoto roku, a předali mu malé poděkování za jeho letitou věrnost klubu. "Hlavně pevné zdraví," znělo z úst většiny zúčastněných a nechyběla ani slova díků.

Autor: Jan Škrle