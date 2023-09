/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pátou sadu utkání má za sebou B skupina I.B třídy. Na čele nic nového, vedoucí Bavorov stíhá dvojice Střelské Hoštice - Volyně. Na druhé straně tabulky slavili první vítězství fotbalisté Bělčic.

Fotbalová I.B třída: Volyně - Štěkeň | Video: Jan Škrle

Střelské Hoštice – Sedlice 1:0 (1:0)

Branka: 17. P. Rejšek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Trkovský.

Oba celky měly problémy se sestavou, nicméně v prvním poločase byli aktivnější domácí a šli do vedení brankou zkušeného Rejška. Ve druhém poločase byla hra vyrovnanější a hosté mohli vyrovnat. Měli výhodu pokutového kopu, ten však domácí gólman Vlk chytil.

Bavorov – Stachy 3:0 (2:0)

Branky: 23. a 84. J. Funda, 26. J. Varyš. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Švarc.

Na domácí straně znovu řádila dvojice Funda - Varyš. Hosté si z Bavorova odvezli první porážku v sezoně, i když hru ve druhém poločase vyrovnai. Dvougólové vedení z první půle však domácí ještě pojistili.

Volyně – Štěkeň 3:0 (2:0)

Branky: 3., 6. a 74. J. Brabec. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Háša.

Domácí kanonýr Jiří Brabec opět řádil. Hned v úvodu utkání dal dva góly a prakticky rozhodl o jeho osudu. Hosté byli jako opaření, ale domácí Slavoj v první půli ani přes velké šance další góly nepřidal. Až ve druhé půli zkompletoval Brabec svůj hattrick. Hosté se za celý zápas prakticky nedostali do hry a mohli tak jen soupeři pogratulovat k zasloužené výhře.

Fotbalová I.A třída: První výhra Sousedovic, vlak začíná ujíždět Blatné

Bělčice – Netolice 2:1 (0:1)

Branky: 55. (PK) A. Ježek, 89. L. Mála – 17. M. Raušer. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Pravda.

Oba celky usilovaly o první body sezony a tomu také odpovídala hra, která moc fotbalové krásy nepřinesla. V prvním poločase byli lepší Netoličtí a po zásluze šli do vedení. Ve druhém poločase domácí zápas ubojovali a tak trochu šťastně získali tři body.

Chelčice – Vacov 6:2 (3:0)

Branky: 11., 66. a 75. H. Buzhdyhan, 26. Š. Kryštof vlastní, 36. a 79. J. Křenek. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Marek.

Chelčice od začátku sezony produkují líbivý kombinační fotbal, ale body to zatím nepřinášelo. Až nyní. Velmi dobrý kolektivní výkon byl podložen i přesnou střelbou, a tak domácí spolufavorita soutěže zcela ze hřiště vymazali a připsali si zaslouženou výhru.

Junior Strakonice B – Dražejov 2:3 (1:0)

Branky: 23. L. Zvonek, 48. E. Košek – 64. a 67. T. Hrčka, 90. M. Vaniš. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Valeš.

V derby již domácí vedli o dvě branky, ale nakonec slavil tři body soupeř. "Chtěli jsme navázat na dobré výkony z předešlých dvou utkání a celkem se nám to podařilo. Poločasové vedení, druhá branka na začátku druhé půle. Nic nenasvědčovalo tomu, že utkání nedotáhneme do vítězného konce. To byl ovšem velký omyl. Od 60. minuty přišel náš úplný výpadek. Dražejov snížil na 2:1, chvílí poté vyrovnal. Rázem hostů bylo plné hřiště a náš mladý tým se začal strachovat o výsledek. Krutá rána přišla v poslední minutě ale takový je fotbal. Nezbývá než hostům pogratulovat k vítězství," komentoval utkání strakonický trenér Martin Linhart.