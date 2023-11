/FOTOGALERIE, VIDEO/ Víkendovému 11. kolu B skupiny fotbalové I.B třídy vládl okresní souboj mezi Bavorovem a Střelskými Hošticemi. Výhrou hostů se čelo tabulky srovnalo. Důležité body vybojovali hráči Chelčic ve Vlachově Březí a jsou zpět v boji o záchranu.

Fanoušci Střelských Hoštic slaví výhru nad Bavorovem. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Stachy – Štěkeň 1:1 (1:1)

Branky: 39. J. Mánek – 32. M. Čížek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Háša.

Obraz hry odpovídal tomu, že se utkaly týmy ze spodní poloviny tabulky. Vše důležité se událo v první půli, kdy na vedoucí branku hostů odpověděli domácí rychlým vyrovnáním. Po změně stran to byl spíše nekoukatelný boj než fotbal.

Bavorov – Střelské Hoštice 0:3 (0:3)

Branky: 3. P. Hlava, 20. R. Květoň, 43. P. Rejšek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Brodský.

Volyně – Dražejov 2:0 (1:0)

Branky: 33. a 86. J. Brabec. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Hruška.

Domácí favorit se zpočátku utkání spíše hledal a dal soupeři dokonce výhodu penalty. Tu však domácí gólman chytil. Naopak po trestném kopu šli domácí do vedení, když gólmanem vyražený míč uklízel do sítě Brabec. Domácí mohli vedení pojistit z penalty, ale ani oni ji neproměnili. Hostující gólman ji zneškodnil. Ve druhém poločase byli aktivnější fotbaisté Dražejova, ale do zajištěné brany domácích se nedokázali prosadit, když Volyni několikrát podržel gólman. Bodovou pojistku pinesl domácím v závěru utkání znovu Brabec.

Bělčice – Strakonice B 0:1 (0:1)Branka: 57. J. Máška. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Pánek.

V remizovém zápase rozhodla o vítězi standardka. Domácí bojovali alespoň o bod, ale bez gólu to nejde. "Na těžkém terénu to na kombinaci moc nebylo. Hrálo se hodně vzduchem se spoustou soubojů. Domácí měli více ze hry, ale bez vážnějších šancí. My jsme hrozili převážně po standardkách a právě z jednoho našeho rohu se nám podařilo vstřelit branku. Měli jsme ještě dvě další dobré příležitosti, ale bez úspěchu. Jsem rád, že se nám podařilo udržet vedení, pro náš mladý tým je to vítězství velmi cenné," komentoval utkání trenér béčka Junioru Martin Linhart.

Prachatice B – Sedlice 2:2 (0:2)

Branky: 81. a 86. F. Toušek – 25. J. Musil, 37. M. Zíka. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Zabilka.

Sedličtí ztratili dobře rozehraný zápas v závěrečné destiminutovce. Opět se potýkali s nekompletní sestavou a v závěru utkání měli na hřišti hned čtyři dorstence. Přesto dlouho sahali po třech bodech. Dva jim v závěru sebral dvěma góly Toušek. V závěru se podle hostů měla kopat penalta, ale sudí ji nepískl.

Vlachovo Březí – Chelčice 3:5 (0:4)

Branky: 49. a 60. J. Lukeš, 71. L. Martínek – 8. (PK) M. Machnyk, 15. a 25. H. Buzhdyhan, 30. V. Tesař, 76. P. Celý. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Klimeš.

Fotbalisté Chelčic konečně svou kombinační hru přetavili v branky. Ale i když vedli o půli o čtyři góly, mohli o vítězství dokonce přijít. Domácí se dostali do kontaktu až na jednu branku, ale Chelčice své body nakonec pojistily pátou trefou.