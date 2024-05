/FOTOGALERIE, VIDEO/ To, že utkání posledního s prvním nemá favorita, je již dlouho známý fakt. A potvrdilo se to i v duelu B skupiny fotbalové I.B třídy mezi béčkem Junioru Strakonice a Bavorovem. Tři body Junioru ještě více zamotaly již tak našlapaný spodek tabulky.

Béčko Junioru slaví výhru nad Bavorovem. | Video: Jan Škrle

Junior Strakonice B - Sokol Bavorov 3:2 (2:1)

Branky: 27. a 38. D. Šefčík, 61. (PK) M. Boukalík - 25. a 68. (PK) J. Varyš. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Pravda - Trkovský, Fiřt.

Před víkendovým kolem B skupiny I.B třídy ztráceli fotbalisté Junioru Strakonice na posledním místě tabulky na týmy před sebou tři body. Čekal je však suverén soutěže z Bavorova, který je již jednou nohou v I.A třídě. "Chceme dojet sezonu bez ztráty bodu," uvedl po výhře v předchozím kole nad Vacovem kapitán Bavorova Jiří Funda. Hned v dalším kole však lídra zaskočil tým z Křemelky. Zajímavostí duelu bylo určitě i to, že se na poslední čtvrthodinu sešli v jednom dresu na domácí straně na hřišti otec a syn Václavové Mrkvičkové.

"Takto se bojuje o záchranu, takto by to mělo vypadat. Výborný výkon," hodnotil duel ihned po jeho skončení nadšený domácí trenér Martin Linhart a později dodal: "Museli jsme si dát pozor na útoky soupeře. Hráli jsme proto v hlubokém bloku a spoléhali na brejky. Sice jsme po chybě inkasovali, ale do poločasu se nám podařilo výsledek otočit. Ve druhém poločase přišlo po penaltě na obou stranách a v závěrečných dvaceti minutách tlak soupeře rostl. Dobrou obrannou hrou, kterou dirigoval gólman Kozlík, se nám podařilo důležité body uhrát."