/FOTOGALERIE/ Po víkendovém kole B skupiny fotbalové I.B třídy klesl na dno tabulky celek Dražejova. Ani tentokrát nebodoval, když mu pět branek nastřílel v okresním souboji tým ze Střelských Hoštic.

Fotbalová I.B: Dražejov - Střelské Hoštice 2:5 (1:2). | Foto: Jan Škrle

TJ Dražejov - Sokol Střelské Hoštice 2:5 (1:2)

Branky: 5. D. Náhlík, 59. M. Mertl - 33. P. Zídek, 40. V. Křivanec, 63. a 75. P. Rejšek, 66. K. Fedorov. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Marek - Pánek, Švejnoha.

Pro domácí doslova existenční utkání. Potřebovali po bodových ztrátách a vysokých porážkách z předchozích zápasů znovu nastartovat v boji o záchranu. Do utkání opravdu vstoupil Dražejov dobře a šel do vedení. Pak však jakoby přestal hrát a soupeř do poločasu stav otočil. Dražejom musel pro zranění přeskupit sestavu a podařilo se mu ve druhé půli srovnat. Závěr zápasu ale patřil hostům, domácím nic nevycházelo a výsledkem byly další tři góly v jejich síti.

Spodek tabulky doznal opět změn, ale na dramatičnosti to neubralo. Poslední Dražejov nyní ztrácí na osmé místo pouhé tři body. Stále je tedy o co hrát.