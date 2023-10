/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sedmé kolo B skupiny I.B třídy potvrdilo suverenitu Bavorova v soutěži. Na záda mu dýchají již jen hráči Střelských Hoštic, ostatní celky již sledují tento souboj z uctivé vzdálenosti. Po špatném startu do sezony již šlapou Bělčice.

I.B třída: Volyně - Vacov. | Video: Zdeněk Formánek

Střelské Hoštice – Junior Strakonice B 4:3 (2:1)

Branky: 2. a 80. P. Rejšek, 35. R. Květoň, 90. V. Křivanec – 22. (PK) M. Boukalík, 61. V. Peroutka, 75. M. Sýs. ŽK: 2:0. Rozhodčí: M. Mráz.

Fanoušci viděli zajímavý duel. Domácí dvakrát vedli, ale soupeř dvěma góly stav otočil na 2:3. Domácí gólman Vlk pak chytil penaltu a odstartoval domácí obrat. Střelské Hoštice pak dvěma góly v posledních deseti minutách urvaly tři body.

„V zápase s kvalitní soupeřem jsme předvedli výborný výkon, ale na body to nestačilo. Brzy šli domácí do vedení, nám se podařilo vyrovnat z penalty, ale další šance zůstaly nevyužity. Domácí se do poločasu dostali do vedení. Druhá půle byla v naší režii a domácím začal docházet dech. Povedlo se střídání, kdy Peroutka po půl minutě na hřišti srovnal na 2:2. Do vedení nás poslal Sýs. Pak přišel zlom, nedokázali jsme proměnit penaltu a chvíli poté domácí srovnali. Když už to vypadalo na dělbu bodů, nedokázali jsme pohlídat úplný závěr utkání a o bod přišli. Remíza by zápasu slušela více,“ doplnil trenér Junioru Martin Linhart..

Chelčice – Dražejov 1:1 (0:0)

Branky: 77. H. Buzhdyhan – 62. T. Hrčka. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Pšenička.

V prvním poločase byli lepší hosté, ale neproměnili několik šancí. Ve druhé části byli naopak lepší domácí, ale do vedení šel Dražejov. Domácí vyrovnali a v závěru spálili dobrou šanci.

Vlachovo Březí – Štěkeň 4:0 (4:0)

Branky: 2. a 19. J. Toncar, 42. a 43. M. Novotný. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Picka.

Vlachovvobřezští vybojovali pátou výhru v řadě díky výornému výkonu v prvním poločase. Nováčkovi ze Štěkně se zápas nevydařil a body po zásluze zůstaly na Prachaticku.

Bavorov – Sedlice 2:0 (1:0)

Branky: 42. J. Funda, 74. D. Houzar vlastní. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Marek.

V úvodu utkání hosté eliminovali sílu domácího týmu, ale postupem času se Bavorov dostával do hry a vytvářel si i šance. Jednu z nich využil kapitán Jiří Funda a přinesl na domácí kopačky klid. Při druhé brance domácích si soupeř nechtěně srazil míč do vlastní sítě.

Volyně – Vacov 2:1 (1:1)

Branky: 11. V. Chvosta, 58. K. Hájek – 25. (PK) D. Vítovec. ŽK: 4:4. Rozhodčí: Šťastný.

Ve vyrovnaném prvním poločase dal každý tým nejprve po jedné brance. Pak si domácí vytvořili velké šance, které však zlikvidoval vacovský gólman Forejtar. Domácí šli znovu do vedení, soupeř mohl srovnat, ale neproměnil šance.

„V zápase jsme určitě nebyli horším týmem, ale naše koncovka je žalostná. Proto nevezme z Volyně žádné body,“ komentoval duel vacovský trenér Kopáčik.

Bělčice – Stachy 9:1 (4:0)

Branky: 8. a 35. V. Mach, 38., 40., 54., 76. a 89. M. Ráž, 72. J. Vejšický, 85. J. Křiváček – 74. F. Bílý. Rozhodčí: Hruška.

Na začátku domácí neproměnili šance, ale pak se již začali trefovat a jejich hra se uklidnila. Konečný výsledek 9:1 pak již hovoří za vše.