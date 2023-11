/FOTOGALERIE, VIDEO/ B skupina fotbalové I.B třídy se začíná smrskávat na boj o postup mezi Bavorovem a Střelskými Hošticemi a na druhé straně na lítý boj o záchranu. Zajímavostí určitě je, že oba vedoucí celky dohrávaly v devíti, Bavorov dokonce podruhé za sebou. V 11. kole se utkají spolu.

Fotbalová I.B: Junior Strakonice B - Vlachovo Březí. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Sedlice – Netolice 1:1 (0:1)

Branky: 58. Z. Mikeš – 29. M. Raušer. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Hruška.

Favorit tentokrát bojoval alespoň o bod. Domácím se nedařila kombinace a míče, které posílali vzduchem dopředu, netolická obrana v klidu likvidovala.

Chelčice – Bavorov 1:2 (1:1)

Branky: 6. M. Machnyk – 30. J. Křenek vlastní, 88. J. Funda. ŽK: 1:2. ČK: 0:2 (24. R. Funda, 47. D. Folta). Rozhodčí: Křížek.

Proti devíti by se mělo vyhrávat, to si v Chelčicích dobře uvědomují. Bavorovu se tento husarský kousek podařil podruhé za sebou. Minule v devíti rozhodl v závěru duelu Tomek, tentokrát Jiří Funda. Bavorov tak půjde do utkání podzimu se třemi body k dobru.

Štěkeň – Prachatice B 1:2 (1:0)

Branky: 8. J. Maršala – 65. O. Pavlík vlastní, 78. A. Kasík. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Brodský.

Domácí odehráli velice dobrý první poločas a šli také do vedení. Ve druhé půli si však dali vlastence a hosté nakonec překlopili utkání na svou stranu.

Junior Strakonice B – Vl. Březí 3:0 (2:0). 8. a 38. D. Šefčík, 90. V. Peroutka. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Mazour.

"Od začátku bylo utkání v naší režii. Hosté byli nebezpeční pouze po vápno, vytvořili si spoustu standardních situací, které však naše obrana dokázala uhlídat. Vítězství mohlo být mnohem vyšší ale šance které nedokážeme proměnit, to už je k smíchu, to jediné sráží naše výkony. Za toto utkání bych chtěl pochválit celý tým, každý odvedl dobrou práci," komentoval duel domácí trenér Martin Linhart.

Vacov – Bělčice 3:0 (3:0)

Branky: 10. (PK), 39. a 40. F. Zitta. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Marek.

Hráči Bělčic nenavázali na předchozí výkony. Zápas se jim nepovedl a body zaslouženě zůstaly ve Vacově.

Okresní fotbal na Strakonicku řečí aktuálních výsledků a střelců branek

Střelské Hoštice – Volyně 2:1 (1:1)

Branky: 5. P. Rejšek, 49. P. Málek – 12. J. Čužna. ŽK: 2:4. ČK: 2:0 (69. Virostek, 86. Křivanec). Rozhodčí: Zablka.

Utkání začali lépe domácí a šli do vedení. Pak však soupeř z rychlého protiútoku srovnal. Před poločasem se domácím zranil zkušený Michal Kokrda. V úvodu druhé půle šli domácí znovu do vedení, ale vše si zkomplikovali dvěma červenými kartami. Výhru však ubránili.

Dražejov – Stachy 3:0 (2:0)

Branky: 9. (PK) T. Hrčka, 35. M. Šrámek, 61. J. Matas. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Švarc.

Po první neproměněné šanci šli domácí do vedení z penalty. Přečkali šanci soupeře a udeřili podruhé. Domácí se mohli spolehnout na výborný výkon gólmana Kovaříka, který i ve druhém poločase svůj tým podržel. Nakonec z toho byly tři zasloužené body.