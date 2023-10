/FOTOGALERIE, VIDEO/Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy postavilo proti sobě hráče Sousedovic a Vimperka. Domácí nováček soutěže slavil výhru, přestože hrát čtyřicet minut v oslabení.

Gól Ondřeje Vaněčka přímo z rohu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Znakon Sousedovice - Šumavan Vimperk 6:2 (2:1)

Branky: 14., 62. a 70. J. Šourek, 31. F. Duba, 77. O. Vaněček, 89. J. Hrach - 4. a 46. T. Koloušek. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (51. Duba). Rozhodčí: Průchová - Kovařík, Švec.

Domácí vybojovali důležitou výhru a posunuli se po ní do středu tabulky. Nástup do utkání však měli lepší hosté a šli rychle do vedení. Sousedovičtí však ještě do poločasu stav zápasu otočili.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Na začátku druhého poločasu Vimperk srovnal a chvíli nato musel po červené kartě ze hřiště domácí Duba. Hosté však sehráli přesilovku prachbídně a naopak branky stříleli domácí. Dvě přidal kanonýr Josef Šourek a na 5:2 zvyšoval přímo z rohu Ondřej Vaněček. Zmar hostů dokonal minutu před koncem do prázdné brány sousedovický kapitán Hrach.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma