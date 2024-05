/FOTOGALERIE/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Strakonicku okresní derby, ve kterém Vodňany doslova znectily soupeře ze Sousedovic. Další krůček kupředu v boji o záchranu udělala Blatná výhrou v Hrdějovicích.

Blatná před týdnem nastřílela Borku doma pět branek (na snímku), nyní dala čtyři v Hrdějovicích. | Foto: Jan Škrle

S blížícím se koncem sezony začíná v I.A třídě přituhovat. Na čele mají Strunkovice polštář pěti bodů, ale vře to na chvostu. Hrdějovice asi porážkou s Blatnou rozhodly o svém osudu. Ve hře je však ještě jedno sestupové místo a o něj se může hrát až do posledního kola. Dál je to toho zamotaná Blatná, i když se jí po víkendu dýchá o něco lépe.

Vodňany – Sousedovice 8:1 (3:0)

Branky: 8. a 63. O. Benedikt, 19., 34. a 54. A. Hrynevich, 80. T. Vokatý, 88. O. Bielkov, 90. O. Hudák – 73. J. Šourek. ŽK: 2:2 (Benedikt, Iljushkin (Duba, Hrach). Rozhodčí: Jarolím – Valeš, Písek.

Domácí sice byli favoritem, ale takovou demolici si rozhodně nikdo nepředstavoval. Vodňany si dál drží pátou příčku tabulky a hrají v posledních kolech v pohodě. Sousedovičtí sice nejsou akutně ohroženi bojem o záchranu, ale nesmí v dalším kole ztratit s Borkem. To by přineslo komplikace.

Hrdějovice – Blatná 1:4 (1:2)

Branky: 34. L. Kaisler – 25. A. Bulka, 30. M. Šimůnek, 46. F. Outlý, 55. M. Kůst. ŽK: 2:2 (Voráček – Nedvěd – Levý, Hrubý). Rozhodčí: Herzog – Kollmann, Kříž.

Blatnou čekal úkol, potvrdit doma výhru z minulého kola nad Borkem. To se povedlo a rázem je tým ze Strakonicka mimo sestupové příčky. A znovu po velmi dobrém výkonu podpořeném dobrou střelbou. Ještě však není úplně hotovo a Blatenským by se hodil i nějaký ten bodík příští kolo z Plané.