/FOTOGALERIE/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Strakonicko tři body. Zasloužili se o ně hráči Sousedovic výhrou nad Prachaticemi. Vodňany doma podlehly Zlaté Koruně, Blatná v oslabení ztratila zápas s Dolním Dvořištěm.

Fotbalová I.A: Vodňany - Zlatá Koruna 0:1 (0:0). | Foto: Jan Škrle

FK Vodňany – SK Zlatá Koruna 0:1 (0:0)

Branka: 50. Kroneisl. ŽK: 2:1 (Vokatý, Protsiuk – Šebelka). Rozhodčí: Kříž st. – Šťastný, Vican.

Domácí šli do utkání s cílem neinkasovat. Dobře bránili, ale směrem dopředu nebylo tolik sil. Přesto měli několik slibných situací. Po změně stran dal soupeř vítězný gól, který si za svou hru zasloužil.

TJ Blatná – FK Dolní Dvořiště 2:4 (1:1)

Branky: 18. F. Outlý, 87. D. Fiřt – 26., 72. a 76. M. Urazil, 74. M. Tesař. ŽK: 3:2 (Hrubý 2, Fiřt – Aibl, Rozhoň). ČK: 1:0 (54. Hrubý). Rozhodčí: Kollárik – Hanzlíková, Ondřej.

Domácí nezachytili vstup do utkání, soupeř měl několik šancí, ale ty neproměnil. Blatná ho za to potrestala gólem. Soupeř však dokázal do přestávky srovnat. Do druhé půle vstoupili domácí aktivně, ale brzy šli do deseti. Přesto měli šanci, ale tu neproměnili. Soupeř pak rozhodl v silné pětiminutovce, ve které dal tři góly.

Znakon Sousedovice – Tatran Prachatice 4:1 (2:0)

Branky: 3. a 90. J. Šourek, 32. D. Petráň, 49. M. Hromíř – 89. Jak. Rauscher. ŽK: 2:3 (Duba, Doležal – Luňáček, Babka, Jar. Rauscher). Rozhodčí: Písek – Bartůněk, Juráň.

Domácí fotbalisté byli v utkání aktivnější a po zásluze brali tři body. Pomohl jim návrat kanonýra Šourka na hřiště, který dvakrát pálil do černého. Výhrou se Znakon posunul do klidného středu tabulky.