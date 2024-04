/FOTOGALERIE/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Strakonicko šest bodů. Vodňany otáčely doma zápas proti nepříjemnému Dolnímu Dvořišti, stejně tak Sousedovice v duelu se Čkyní. Bez bodu zůstala Blatná, všechny odvezl prachatický Tatran.

Fotbalová I.A: Vodňany - Dolní Dvořiště 3:2 (1:2). | Foto: Adéla Bršťáková

FK Vodňany – FK Dolní Dvořiště 3:2 (1:2)

Branky: 10. T. Vokatý, 51. A. Hrynevich, 82. F. Bína – 2. M. Urazil, 21. J. Kubík. ŽK: 2:1 (Trejbal, Brož – Urazil). Rozhodčí: Průchová – Kovařík, Ovčáček.

Domácí šli v oslabené sestavě do utkání s obrannou taktikou. Hned v úvodu však inkasovali. To je však nepoložilo a dokázali brzy srovnat. Vodňanští dál trpělivě bránili, ale soupeř šel znovu do vedení. Domácí to však nezbláznili a trpělivě čekali na svou šanci. Ta přišla po trestném kopu a bylo srovnáno. Hosté se dál tlačili za vítězstvím, ale vše rozhodl brejk týmu ze Strakonicka, který znamenal tři body. Domácí tak brali body za takticky dobře zvládnutý výkon.

Sousedovice – Čkyně 2:1 (0:0)

Branky: 84. a 87. O. Vaněček – 61. G. Bujok. ŽK: 2:3 (M. Glazunov, Marcinko – Děd, Král, Klose). Rozhodčí: Ovčáček – Kovařík, Průchová.

V Sousedovicích se odehrával především velký fotbalový boj. Po prvním poločase, který nepřinesl žádné větší šance, šli do vedení šťastnější hosté. To domácí tým nepoložilo, snažil se urvat alespoň bod a nakonec to vyšlo po brankách Vaněčka na všechny tři. Pro Sousedovice je to velmi důležitá výhra.

Blatná – Prachatice B 0:2 (0:1)

Branky: 10. J. Luňáček, 78. Jar. Rauscher. ŽK: 2:3. (Juhaňák, Hlaváč – Luňáček, Rauscher, Horák). Rozhodčí: Pravda – Mrosko, Ovčáček.

Domácí chtěli potvrdit body z Kamenného Újezda, ale soupeř byl v prvním poločase fotbalovější a šel do vedení. Před přestávkou mohli domácí srovnat, ale soupeře podržel gólman. Ten podržel Prachatické ještě jednou ve druhém poločase. Po druhé brance Prachatic však bylo rozhodnuto. Hosté byli fotbalovější, ale pokud by Blatná proměnila jednu z šancí, mohla bojovat o remízu.