/FOTOGALERIE/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Strakonicko šest bodů. Výborným výkonem se prezentovali hráči Sousedovic, kteří v okresním derby přehráli Vodňany. Blatná v souboji ze spodku tabulky bere důležité tři body z duelu s Hrdějovicemi.

Fotbalisté Sousedovic (na snímku z utkání s Vimperkem) v okresním derby přehráli Vodňany 5:1. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Sousedovice - Vodňany 5:1 (1:0)

Branky: 43. J. Šourek, 52. J. Hrach, 61. D. Doležal, 67. a 73. M. Hromíř - 86. K. Kukla. ŽK: 2:2 (Fábera, Hromíř - Vokatý, Benedikt). Rozhodčí: Jeřábek - Ovčáček, Kříž.

Sousedovičtí potvrdili, že doma opravdu umí. Jen jim tentokrát trvalo docela dlouho, než se dostali do vedení. Po několika promarněných šancích odšpuntoval brankostroj těsně před přestávkou kanonýr Šourek. Start do druhé půle vyšel domácím na jedničku a své vedení rychle navýšili. Do šancí se dostávali i Vodňanští, ale proměnili jedinou až v samotném závěru zápasu.

Blatná - Hrdějovice 2:1 (1:1)

Branky: 25. M. Kůst, 77. A. Bulka - 43. P. Kukačka. ŽK: 4:3 (Juhaňák, Bulka, Kůst, Levý - Nedvěd, Filípek, Kukačka). Rozhodčí: Kříž - Ovčáček, Jeřábek.

Domácí se dlouhodobě potýkají s problémy se sestavou a prakticky v každém utkání hrají v jiném složení. I tentokrát museli vypomáhat hráči z béčka, ale důležitý souboj Blatná zvládla. Zdaleka ještě není vyhráno, ale tým ze Strakonicka se trochu vzdálil poslední dvojici v tabulce.

Ostatní výsledky:

Tatran Prachatice - Spartak Kaplice 0:1 (0:1)

Branka: 39. J. Česák. ŽK: 3:3 (Kováč, Babka. Jak. Rauscher - Gutheis, Divoký, Říha). Rozhodčí: Mrosko - Novotný, Handšuh.

SK Čkyně - Šumavan Vimperk 0:1 (0:0)

Branka: 77. O. Rod. ŽK: 3:1 (Pinke, M. Miklas a V. Turek - Koloušek). Rozhodčí: Novotný - Mrosko, Handšuh). Diváci: 288.

Strunkovice nad Blanicí - Zlatá Koruna 3:2 (1:1)

Branky: 9. a 56. (PK) R. Žurek, 61. V. Páník - 37. (PK) J. Šebelka, 77. V. Beránek. ŽK: 3:3 (Kadlec, Funda, R. Žurek - Trnka, Šebelka, Persán). Rozhodčí: Barva - Bartůněk, Švec.

Kamenný Újezd - Dolní Dvořiště 0:0

ŽK: 4:4 (Černý, Greguš, Rožboud, Sládek - Kubík, Aibl, Pecha, Urazil). Rozhodčí: Kollárik - Vejčík, Ryklík.

Planá u ČB - Borek 2:0 (1:0)

Branky: 30. a 78. Šteyer. ŽK: 2:1 (T. Pintér, Hotový - Křiváček). Rozhodčí: Novák - Valeš, Dimitrov.