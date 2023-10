/FOTOGALERIE, VIDEO/ Deváté kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Strakonicko šest bodů. A bylo to maximum, co šlo, V derby Vodňany vybraly Blatnou, nováček ze Sousedovic pak nastřílel Vimperku v oslabení čtyři branky.

Gól Ondřeje Vaněčka přímo z rohu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Znakon Sousedovice - Šumavan Vimperk 6:2 (2:1)

Branky: 14., 62. a 70. J. Šourek, 31. F. Duba, 77. O. Vaněček, 89. J. Hrach - 4. a 46. T. Koloušek. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (51. Duba). Rozhodčí: Průchová - Kovařík, Švec.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Sousedovičtí nezačali utkání dobře a brzy inkasovali první gól. Naštěstí se z toho rychle oklepali a brankami Šourka a Duby otočili kormidlem na svou stranu. Vstup do druhé půle však byl pro domácí ještě horší. Nejenže hned v úvodu soupeř vyrovnal, ale po pár minutách dostal červenou kartu Duba a Sousedovice šly do deseti. Vimperk se brzy dostal do dvou velkých šancí, ale mezi domácími tyčemi čaroval Holý. Hosté vše tlačili do útoku a toho využili Sousedovičtí ke smrtícím brejkům. Šourek dvěma góly zkompletoval hattrick a pátý gól dal Vaněček přímo z rohu na přední tyč. Nakonec přidali domácí do rozhozené obrany soupeře i šestou branku, když Hrach zakončoval prakticky do prázdné brány.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Blatná - Vodňany 1:2 (0:0)

Branky: 90. Š. Říha - 52. K. Kukla, 70. S. Šteier. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Kovařík - Průchová, Hynek.

Po jediné výhře z úvodních tří zápasů Vodňanští od čtvrtého kola šlapou na jedničku a již se vytáhli na třetí místo tabulky. V okresním derby v Blatné si již v prvním poločase vytvořili několik šancí, které však gólově neskončily. Na správné místo začaly balony padat ve druhé půli. Hosty dostal do vedení Kukla a šel střídat. Místo něho přišel Šteier, který přidal druhý gól hostů. Domácí se snažili soupeře přehrát rychlými kontry, ale vyšel jim pouze jeden na konci utkání. To na body nestačilo a v Blatné se musejí připravit na boj o záchranu.