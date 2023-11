OBRAZEM: V okresním derby I.A třídy nováček ze Sousedovic smetl Blatnou

/FOTOGALERIE/ Poslední podzimní kolo A skupiny fotbalové I.A třídy proti sobě postavilo v okresním derby celky Sousedovic a Blatné. Pro domácí by výhra představovala pro zimní přestávku klidný střed tabulky, pro hosty pak slušnou výchozí pozici do boje o záchranu. Platilo to první.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte