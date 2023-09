/FOTOGALERIE, VIDEO/ Čtvrtým kolem pokračovaly boje v A skupině fotbalové I.A třídy. Celky ze Strakonicka posbíraly díky hráčům Vodňan tři body. V tabulce však zůstávají za očekáváním.

Zápasové momenty Matyáše Babky. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - TJ Blatná 1:0 (0:0)

Branka: 63. M. Babka. ŽK: 1:1 (Cais - V. Bláha st.). Rozhodčí: Dunovský - Hanzlíková, Hájek.

Blatenští přijeli pod Libín v hodně improvizované sestavě, a tak bylo logické, že se soustředili na obranu. Za to, že dlouho mohli pomýšlet na bod, mohou vděčit nemohoucnosti domácích střelců. Nakonec o třech bodech rozhodla střela, která se jen tak tak došourala do brány. Blatenský gólman Milan Budouš si pak ještě připsal na konto chycenou penaltu, když vystihl stranu, kam ji domácí Babka kopnul.

SK Čkyně - Znakon Sousedovice 3:1 (2:0)

Branky: 6. M. Chalupa, 36. G. Bujok, 85. J. Pešl - 46. M. Hromíř. ŽK: 1:1 (Král - Marcinko). Rozhodčí: Hanzlíková - Dunovský, Hájek.

Domácí jsou na vítězné vlně, naopak jízda Sousedovic předchozí sezonou i v přípravě je minulostí. Celek ze Strakonicka se trápí v koncovce. Domácí šli v tomto duelu do vedení a prakticky rozhodli zápasy ze standardek. Sousedovičtí se na začátu druhé půle dostali brankou na 2:1 do utkání, ale na rozjeté domácí to již nestačilo.

Dolní Dvořiště - Vodňany 1:4 (1:2)

Branky: 44. M. Tesař - 14. a 89. F. Bína, 36. A. Hrynevich, 69. A. Trejbal. Bez karet. Rozhodčí: Bartůněk - Crkva, Ernst.

Výkony Vodňan jsou jako den a noc. Tentokrát si hráči vybrali tu lepší chvilku. Neměli sice takovou převahu, o jaké napovídá výsledek, ale důležité bylo, že dokázali proměňovat své šance.