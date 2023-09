V dalším kole fotbalové I.A třídy zajížděli žáci společenství Volyně / Volenice do Protivína, který nastupuje ve společenství s Pískem B. Domácí fotbalisté potvrdili roli favoritů.

Vladislav Hájek, trenér žáků Slavoje Volyně. | Foto: Jan Škrle

Starší žáci:

FK Protivín/FC Písek B - SK Slavoj Volyně/FC Volenice 2013 6:0 (4:0)

Branky: 1´, 18' a 79' Tobiáš Hronek, 12' a 40'(p) Vojtěch Brožek, 50' Jan Zušťák.

Sestava SK Slavoj Volyně/FC Volenice 2013: Marek Rys - David Nosákovec, Jakub Vávra, Jakub Pohlotko, Tomáš Kafka - Vojtěch Sajfrid, Karel Čikala, Matyáš Homolka, Václav Kovačik - Dominik Hebr, Jakub Čikala střídali: Tomáš Hájek, Petr Daniel. Trenéři: Vladislav Hájek, David Punčochář. Vedoucí: Darie Hájková.

Zápas měl jasného favorita a my všemu nasadili korunu, když jsme po hrubé chybě Davida Nosákovce v 1' domácím darovali vedení. Bohužel vše šlo podle papírových předpokladů a zápas byl pouze o výši skóre. Nakonec jsme obdrželi pouze půltucet. Na tom, že jsme neodjížděli s dvoucifernou nadílkou, má velkou zásluhu náš gólman Marek Rys a nižší produktivita domácích. Poslední zápas za nás sehrál Matyáš Homolka, který bude pokoušet fotbalové štěstí v Písku. Nechce se ani domýšlet, co nás v dalších zápasech bez něho čeká…

Mladší žáci:

FK Protivín/FC Písek B - SK Slavoj Volyně/FC Volenice 2013 4:3 (3:2)

Branky: 7' a 29' Tomáš Schánilec, 16' a 61' Marek Tampír - 3' a 59' Radim Nový, 1' Tomáš Frček.

Sestava SK Slavoj Volyně/FC Volenice 2013: Matyáš Hrdina - Michal Pilnáček, Ondřej Nárovec, Filip Sajfrid, Richard Božka, Vojtěch Dubový, Antonín Jedlička, Radim Nový, Sebastian Prix, Anežka Sklenářová, Jan Benada, Jan Frček, Tomáš Frček, Sebastian Hebr. Trenéři: Michal Nový, Karel Podlešák. Vedoucí: Darie Hájková.

Měli jsme do zápasu raketový start a po třech minutách vedli 2:0, domácí do pauzy třemi góly zápas otočili, my jsme v 59' stačili srovnat, avšak poslední slovo měli domácí v 61', když zápas rozhodl Marek Tampír.

Autor: Vladislav Hájek