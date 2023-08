/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhým kolem pokračovala B skupina fotbalové I.B třídy. Bez porážky zatím zůstávají celky, Bavorova, Střelských Hoštic a Volyně.

Fotbalová I.B: Netolice - Volyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Netolice – Volyně 1:2 (0:2). 78. Vlášek – 32. V. Chvosta, 45. (PK) F. Dlouhý, 60. J. Procházka.

Volyňští dali všechny tři branky v oslabení a potvrdili tak svou kvalitu. „Bylo to nepříjemné hrát více než hodinu v oslabení, zvláště když červená přišla v přerušené hře za řeči zkušeného hráče. Ale rychle jsme po úniku šli Chvostou do vedení a před poločasem přišla penaltová situace, která napověděla, že bychom mohli režii utkání držet ve svých rukou i v deseti. O přestávce jsme museli krotit emoce, když se klukům vyloučení zdálo moc přísné. Očekávali jsme tlak soupeře, ale ten nepřišel a my střídajícím hráčem zvýšili na 3:0. To domácí rozložilo. V závěru nám v deseti samozřejmě docházely síly a soupeř korigoval. Víc jsme mu ale nedovolili,“ komentoval duel volyňský trenér Luděk Cimrhanzl.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Bělčice – Bavorov 1:5 (1:5). 4. O. Páca – 13., 17. a 31. J. Varyš, 35. a 45+1. D. Folta.

Domácí šli sice rychle do vedení, ale pak začal úřadovat bavorovský kanonýr Jakub Varyš. Třemi brankami v rozmezí necelých dvaceti minut utkání otočil a když přidali jeho spoluhráči do půle daší dva góly, bylo hotovo. Ve druhém poločase se domácí zlepšili, byli aktivní, ale neproměnili penaltu a nastřelili jen tyč.

Stachy – Chelčice 5:2 (3:0). 18. a 20. P. Záleský, 27. L. Hovorka, 65. M. Rypl, 78. D. Červený – 68. M. Švec, 75. (PK) P. Celý.

Fotbalisté Chelčic inkasovali třikrát v první půlhodině a bylo prakticky hotovo. První dvě branky jim dal veterán Záleský, kterého nedokázali uhlídat. Ač měli hosté pak více míč na kopačkách, těžko se dostávali do brankových situací a podruhé v sezoně prohráli.

Dražejov – Vlachovo Březí 7:4 (3:3). 1., 68. a 89. M. Šrámek, 10. V. Šrámek, 31. J. Šteflíček, 61. a 74. J. Matas – 5. a 57. L. Martínek, 37. D. Náhlík vlastní, 41. (PK) J. Toncar.

„Svižné utkání bylo obohaceno fotbalovým kořením měrou vrchovatou a 100 přítomných diváků se určitě nenudilo. Domácí byli po většinu utkání lepší, ale své fanoušky nechávali v napětí. Do vedení šli domácí již v 1. minutě, hostům se v 5. z trestného kopu podařilo vyrovnat na 1:1. Domácí strhli vedení na svoji stranu za pět minut a po chvíli přidali třetí gól. Hosty vrátila do hry nepovedená malá domů, která skončila za zády domácího brankáře, a o chvíli později se hostům podařilo vyrovnat z hodně přísné penalty. Druhý poločas začal náporem domácích, kteří kopali jeden roh za druhým, hosté odolávali a z ojedinělé útočné akce šli dokonce do vedení 3:4. To však domácí nepoložilo a ještě více se tlačili před branku hostí a výsledkem bylo rychlé vyrovnání a následné vedení 5:4. Za tohoto stavu ještě hostům svitla naděje, že by si mohli odvézt ze hřiště na Virtě nějaký bod, ale jejich radost z vyrovnání překazil ofsajd a následně praporek pomezního. Domácí přidali v posledních dvaceti minutách další branky a definitivně rozhodli utkání ve svůj prospěch,“ shrnul utkání dražejovský Milan Hoch.

Sedlice – Vacov 1:1 (1:1). 16. Z. Mikeš – 42. A. Bujok.

Oba soupeři v minulé sezoně bojovali o druhé místo za nedostižnými Sousedovicemi. Ve vyrovnaném duelu se zrodila spravedlivá remíza, když domácí neproměnili penaltu a v samotném závěru utkání zase hosté vyloženou šanci.

Prachatice B – Střelské Hoštice 1:3 (1:2). 23. (PK) A. Srch – 28. (PK) V. Dohonyi, 30. V. Hozman, 49. P. Málek. ČK: 0:2 (65. Hozman, 73. Braťka).

Souboj týmů, které v prvním kole shodně slavily výhru, přinesl kvalitní fotbal. Nejprve střílely oba celky gól z penalty, pak šli do vedení hráči Střelských Hoštic. Ti šli do druhé půle s tím, že chtějí výhru udržet a případně ji pojistit. To se jim podařilo. Pak však přišly na straně hostů dvě červené po druhých žlutých kartách a domácí získali velkou převahu. Jejich nápor však tým ze Střelských Hoštic přečkal a má na kontě druhou výhru.

Štěkeň – Strakonice B 3:0 (1:0). 30. a 79. V. Kynkor, 90. R. Hrubý.

Vydatný déšť přinesl hráčům poměrně těžký terén a v prvním poločase to byla spíše oťukávaná. Domácím se však podařilo dát vedoucí branku, a tak soupeř otevřel hru, aby manko dohnal. To se béčku Junioru nepodařilo, naopak domácí dvěma góly svou výhru potvrdili.