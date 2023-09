/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová I.B třída má za sebou tři kola, která již ve skupině B o mnohém napověděla. Skvělý vstup do soutěže má Bavorov a buduje si náskok.

Fotbalová I.B: Bavorov - Netolice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Bavorov – Netolice 5:1 (2:1)

Branky: 29. D. Folta, 32. a 78. J. Funda, 47. R. Funda, 83. J. Varyš – 45. J. Skála. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (56. J. Pivoňka). Rozhodčí: Hájek.

Utkání bylo od začátku o dobývání obrany hostů. To se Bavorovským po půl hodině dvakrát podařilo, ale Netoličtí zápas zramatizovali klasickým "šatňákem". Brzy po změně stran přidali domácí šťastný třetí gól a když šli hosté do deseti, nebylo co řešit. Kromě dalších dvou branek pak Bavorov ještě řadu šancí spálil.

Střelské Hoštice – Stachy 0:1 (0:0)

Branka: 89. M. Švarc. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hruška.

Domácí roli favorita nepotvrdili. Soupeř pozorně bránil a spoléhal na brejkové situace. V prvním poločase na obou stranách zazněla branková konstrukce. Vše se schylovalo ke spravedlivé dělbě bodů, když se Stašským povedl brejk a těsně před koncem rozhodli o tom, že si na Šumavu odvezou tři body.

Volyně – Prachatice B 2:2 (2:0)

Branky: 11. P. Temňák, 28. J. Chvosta – 51. A. Břicháček, 72. V. Cais. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Černý.

První poločas byl jednoznačně v režii domácích fotbalistů. Ti kromě dvou branek celou řadu velkých šancí zahodili. Po přestávce pak přišel trest v podobě vyrovnání soupeře. "Poločas byl na vedení tak 4:0, ale pak přišel kolaps a nechali jsme si snížit a pak i srovnat. Opravdu jasné ztracené dva body," komentoval výsledek domácí trenér Luděk Cimrhanzl.

Vacov – Dražejov 4:3 (2:1)

Branky: 16. D. Vítovec, 30. a 64. A. Bujok, 84. F. Zitta – 43. M. Šrámek, 66. T. Hrčka, 88. F. Brázda. Bez karet. Rozhodčí: Novák.

Za tři branky na hřišti ve Vacově by si Dražejov nějaký bod zasloužil, ale doácí byli ještě produktivnější. Vacov třikrát vedl o dva góly a Dražejov třikrát snížil na rozdíl jednoho, ale dorazit soupeře se mu nepodařilo, Dražejov podal dorý výkon, ale nez bodového efektu.

Junior Strakonice – Sedlice 2:0 (1:0)

Branky: 25. (PK) M. Boukalík, 51. L. Pomej. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Ondra.

"Sedlice měla častěji míč na kopačkách ale naše důsledná obrana pracovala na výbornou. Soupeř se dostával pouze k centrům, které bez problémů sbíral brankář Winter. Ve druhém poločase Sedlice přidala, dvakrát nastřelila brankovou konstrukci, ale to bylo vše. Druhá branka nám dodala více klidu a vítězství jsme si pohlídali. Výborný týmový výkon, všichni plnili přesně to, co jsme si před zápasem řekli v kabině," shrnul utkání strakonický trenér Martin Linhart.

Vlachovo Březí – Bělčice 4:2 (1:2)

Branky: 42. a 55. M. Novotný, 64. M. Hojdekr, 91. V. Kautman – 7. a 32. J. Houda. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Mrosko.

Bělčice již vedly 2:0 a měly i další šance, bohužel bez gólového efektu. Domácí snížili a rozhodující moment přišel na začátku druhé půle. Hosté neproměnili penaltu a naopak domácím se podařilo utkání dokonale obrátit.

Štěkeň – Chelčice 1:0 (1:0)

Branka: 37. P. Málek. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Ťupa.

Chelčice opět předváděly pohledný technický fotbal, ale bez efektu. Na přestávku šli ve vedení domácí a o bodech mohli rozhodnout z penalty. Tu však neproměnili, ale tři body nakonec nováček ubránil.