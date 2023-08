/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhým kolem pokračovala A skupina fotbalové I.A třídy. Z trojice týmů ze Strakonicka brali bod pouze Sousedovičtí. Jinak jsou všechny tři celky naskládány ve spodní polovině tabulky.

Fotbalová I.A: Prachatice - Vodňany. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - FK Vodňany 4:0 (2:0)

Branky: 15. I. Horák, 39. M. Babka, 74. P. Brom, 82. O. Šváb. ŽK: 1:3 (Kováč - Iljushkon, Kukla, Šteier). ČK: 0:1 (41. Kukla). Rozhodčí: Vican st. - Boček, Svoboda.

Oba celky postrádaly některé hráče ze základu, ale menší problém to byl očividně pro fotbalisty zpod Libína. Ti se rychle dostali do vedení a kontrolovali hru. Po druhém gólu domácích se nechal zbytečně vyloučit vodňanský Kukla a hra ztratila na tempu. Domácí se přizpůsobili soupeři a vzruch přišel až v posledních dvaceti minutách, kdy Tatran poslal na hřiště čerstvou krev. Domácí pak přidali další dva góly.

SK Čkyně - TJ Blatná 3:0 (0:0)

Branky: 46. J. Král, 62. a 90+1. G. Bujok. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Boček - Vican st., Svoboda.

Domácí jsou zatím překvaením soutěže. I v tomto utkání byli od začátku lepším týmem, ale Blatná celý poločas odolávala. Domácí však hned s nástupem do druhé půle otevřeli skóre a hrálo se podle jejich not. Když přidali druhý gól, bylo víceméně rozhodnuto. Blatenským start do sezony vůbec nevychází a je třeba již začít bodovat.

Zdroj: SK Čkyně

Hrdějovice - Znakon Sousedovice 2:2 (0:1)

Branky: 46. Lipold, 62. Záveský - 13. Doležal, 71. Šourek. ŽK: 1:0 (Koch). Rozhodčí: Toucha - Brodský, Mrozko.

Sousedovičtí začali utkání dobře. V prvním poločase soupeře prakticky k ničemu nepustili a naopak to byli oni, kdo šel do vedení. Naopak vstup do druhé půle celku ze Strakonicka vůbec nevyšel. Domácí rychle vyrovnali a brzy šli dokonce do vedení. Naštěstí jim alespoň bod vystřelil kanonýr Šourek. Na kopačky hostů se také lepila tak trochu smůla, když několikrát trefili brankovou konstrukci.