/FOTOGALERIE/ Fotbalová I.A třída přinesla ve třetím kole na Strakonicko první výhru Blatné. Sousedovice i Vodňany doma svorně body rozdávaly. V tabulce se týmy ze Strakonicka seřadily od 10. místa dolu.

Fotbalová I.A: Vodňany - Kaplice 0:2. | Foto: Libor Granec

Vodňany – Kaplice 0:2 (0:1)

Branky: 31. L. Fučík, 88. M. Pulec. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Kovařík.

V první půlhodině se rodily šance před oběma gólmany, ale ti své týmy drželi. Poté se dostali hosté do vedení, které mohli ještě do poločasu navýšit. Ve druhém poločase měli hosté daší šance, ale i domácí se dostali blízko vyrovnání, ale rozhodující branka padla až v závěru utkání. Tou Pulec potvrdil tři body pro hosty.

Blatná – Kamenný Újezd 2:0 (1:0)

Branky: 4. a 75. M. Šimůnek. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Bartůněk.

Domácí potřebovali nutně zabodovat, aby jim neujel vlak. Šli rychle do vedení a měli i další šance. Soupeř však srovnal hru a do velkých šancí se dostáva i on. Skóre se však neměnilo. Druhý poločas byl o čekání na chybu soupeře z obou stran. Čtvrt hodiny před koncem přidal druhou domácí branku znovu Šimůnek a vystřelil Blatné třl body.

Sousedovice – Strunkovice 1:2 (1:1)

Branky: 12. M. Křiváček – 21. A. Kadlec, 63. J. Nosek. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Vejčík.

Po dvou zápasech na hřištích soupeřů se Sousedovičtí představili konečně doma. A zápas začali dobře, když šli chytrou střelou do vedení. Po vlastní chybě však nabídli soupeři vyrovnání. Strunkovičtí se pak dostali do vedení, domácí celek vrhnul vše do útoku, ale vyrovnání nepřišlo.

Ostatní výsledky:

Borek – Prachatice 2:2 (1:2)

Branky: 17. M. Michal, 51. (PK) R. Horejš – 25. O. Šváb, 31. J. Makoš. ŽK: 2:4. ČK: 1:1 (92. V. Baščevan – 83. Hopfinger). Rozhodčí: Barva.

Planá u ČB – Čkyně 1:3 (1:2)

Branky: 14. D. Kořínek – 6. a 41. I. Pinke, 79. T. Děd. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Herzog.

Zlatá Koruna – Dolní Dvořiště 2:1 (0:0)

Branky: 63. F. Persán, 70. M. Král – 73. Š. Štifter. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Písek.

Vimperk – Hrdějovice 5:2 (3:1)

Branky: 15. V. Pankratz, 27. T. Žofka, 37. a 62. T. Koloušek, 59. O. Rod – 5. J. Šíma, 69. M. Studnička. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Vican.