/FOTOGALERIE/ Jako vydařený mohou hodnotit uplynulý víkend fotbalisté ze Strakonicka v A skupině I.A třídy. Všechny tři týmy hrály na hřištích soupeřů a vydolovaly pět bodů.

Fotbalisté Vodňan před týdnem doma porazili Vimperk, nybí přivezli bod ze Zlaté Koruny. | Foto: Zdeněk Formánek

SK Zlatá Koruna - FK Vodňany 1:1 (0:0)

Branky: 57. J. Šebelka - 89. J. Plocek. ŽK: 3:3 (Zajíc, Beránek, Persán - Kukla, Benedikt, Brož). Rozhodčí: Smola.

Do utkání vstupovali v roli vysokého favorita domácí. Ač jsou nováčkem, tak zatím hrají výborně. Vodňaští se snažili na úzkém hřišti bránit svůj předbrankový prostor a domácí navíc své šance zahazovali. Po hodině hry šla sice Zatá Koruna do vedení, vypadalo to, že tři body zůstanou doma, ale po chybě týmu z Českokrumlovska se dostal v poslední minutě do šance zkušený Plocek a nezaváhal. Vodňany tak vezou výborný bod.

Dolní Dvořiště - Blatná 0:2 (0:0)

Branky: 75. A. Bulka, 89. M. Kůst. ŽK: 2:3 (Kubík 2 - Hlaváč 2, Říha). ČK: 1:1 (29. Kubík - 77. Hlaváč). Rozhodčí: Herzog.

Blatenští si vezou z pohraničí velice důležité body. Poctivě bránili, fotbal k vidění sice až tolik pohledný nebyl, ale pro tým ze Strakonicka bylo důležité, že dokázal v závěru dvakrát skórovat a posunout se na 10. místo tabulky.

Tatran Prachatice – Znakon Sousedovice 2:2 (0:1)

Branky: 64. I. Horák, 86. V. Cais – 12. J. Šourek, 83. J. Hrach. ŽK: 1:2 (Cais – Frýda, Brož). Rozhodčí: Pečenka.

Sousedovičtí začali na hřišti favorita dobře, hráli aktivně a skrytou střelou Šourka se dostali do vedení. Domácí se postupně dostali do hry a ve druhé půli vyrovnali. Necelých deset minut před koncem znovu Sousedovičtí sahali po třech bodech, když míč do brány doklepával Hrách. Domácí pět minut před koncem srovnali a body se spravedlivě dělily.