/FOTOGALERIE/ Před týdnem informoval sportovní manažer Junioru Strakonice Tomáš Čakrt o tom, že tým povede v nové fotbalové sezoně Petr Janota. Dnes je již vše jinak, kormidlo přebírá Přemysl Šroub.

Fotbalisty Junioru Strakonice povede Přemysl Šroub. | Foto: Jan Škrle

Fotbalisty Junioru Strakonice povede Přemysl Šroub.Zdroj: Jan ŠkrleČlověk míní, život mění. Ač byl již příchod Petra Janoty na lavičku fotbalového Junioru Strakonice prezentován jako hotová věc, všechno je jinak. "Dal na poslední chvíli přednost nabídce z vyšší soutěže, čímž mi způsobil nemalé problémy," potvrdil již ve středu sportovní manažer Junioru Tomáš Čakrt. A nastal ten pravý bafuňářský cvrkot.

Po skončení divizní sezony skončil angažmá u fotbalistů Katovic Přemysl Šroub. Logicky tedy Strakoničtí oslovili jeho a ten nabídku přijal. Spolu s ním přichází Jiří Kříž, který bude spolu s Martinem Linhartem působit jako asistent.

Před necelými třemi týdny byl Přemysl Šroub po konci v Katovicích tak trochu rozmrzelý a uvažoval o tom, že si dá od fotbalu chvíli klid. Kvalitních trenérů je však jako šafránu, a tak mu telefon neustále zvonil a přicházely nabídky. Nakonec po čtrnácti dnech kývl na tu z Junioru Strakonice. "Rozhodujícím faktorem je to, že je to doma. Na strakonické Křemelce jsem začínal a jsem tam zkrátka doma. Vždy se mi tam hřiště líbilo. Odmítl jsem mnoho nabídek, dá se říci i lukrativnějších, ale tady rozhodlo domácí prostředí a chuť se Strakonicemi něco udělat. Pozvednut je a doufám, že se mi to povede. Že budou hrát výše než teď a třeba si někdy do budoucna i tu divizi kopneme," nastínil důvody, proč kývl na nabídku Junioru, Přemysl Šroub.

Na zápasy Strakonic na domácím hřišti chodil, takže přehled o výkonnosti týmu a jednotlivých hráčů má. Věděl tedy, do čeho jde. "Když jsem měl volno, tak jsem byl skoro na všech domácích zápasech. Vím o hráčích, kteří tam jsou, někteří skončili, ale potenciál tam je. Jsou tam hodně mladí kluci, bude s nimi dost práce, ale uvidíme, jak se dá tým dohromady. Trochu mě mrzí, že jsem k týmu přišel až po zavření přestupového okna, už nemám takovou páku s kádrem něco udělat. Ale poperu se s tím. Herní styl, který Junior praktikuje, jsem viděl. Mám hráče přečtené a vím, přes které by se daly zápasy rozhodovat," doplnil Přemysl Šroub.

Na programu letní přípravy nic měnit nehodlá. "Startujeme 10. června v 18.30. Jsou tam domluvené tři přípravné zápasy, na těch naplánovaných nebudu nic měnit. Uvidíme, zda ještě jeden nepřidáme třeba místo tréninku," těší se již na přípravu nový trenér.