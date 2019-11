Střelské Hoštice – Kestřany 2:1 (1:1). V souboji nováčků soutěže potvrdili fotbalisté Střelských Hoštic postavení nejlepšího týmu ze Strakonicka v tabulce. Do vedení šli sice hosté, ale domácí na podzim táhne především střelec Šefčík. Ten nejprve deset minut před přestávkou vyrovnal a deset minut před koncem utkání vstřelil i vítěznou branku. Střelské Hoštice jdou na zimní přestávku se ziskem 28 bodů, přičemž jich pět ztrácejí na druhé a devět na první místo.

Bělčice – Husinec 7:0 (5:0). Domácí potvrdili v souboji s dalším nováčkem soutěže roli favorita. Hotovo bylo po půl hodině, kdy to bylo již 3:0. Domácí pak do přestávky v poklidném tempu přidali další dvě branky a po přestávce to dotáhli na sedmičku. Bělčickým patří sedmé místo se ziskem 18 bodů. Na zimní přestávku mohou jít poměrně v klidu.

Cehnice – Prachatice B 2:0 (0:0). Domácí důležité utkání nakonec zvládli. Obě branky vstřelili na začátku druhého poločasu a ty znamenají posun na jedenácté místo tabulky. Na kontě mají Cehnice 12 bodů, což jim však nemůže dávat žádný klid. Na jaře je čeká boj o zachování příslušnosti k I.B třídy.

Stachy – Osek B 3:0 (2:0). O posledním místě béčka Oseka po podzimu bylo před zápasem jasno, ale každý bod by byl ze Šumavy hodně důležitý. Osek nezačal utkání špatně, měl i šance, ale pak dvakrát zbytečně inkasoval. I po přestávce začali lépe hosté, ale chybělo jim lepší zakončení. Nakonec inkasoval Osek třetí branku a hráče čeká složitá zimní příprava a především těžké jaro. Boj o záchranu nebude vůbec jednoduchý.

Vacov – Volyně 2:1 (1:1). Volyňští také nejsou v právě nejlepší pozici a každý bod by byl důležitý. Ten ale nezískali. Do vedení šli domácí, hosté sice v závěru poločasu stav srovnali, ale o bod přišli v závěru utkání. Jejich podzimní bilance tak je 10. místo za 14 bodů. Sestupová místa však nejsou až tak daleko.

Sedlice – Dražejov 4:3 (2:2). Domácí hrají v klidu tabulky, pro Dražejov je každý bodový úspěch moc důležitý. Skóre bylo jak na houpačce. Do vedení šli hosté, domácí otočili na 2:1, ale ještě deset minut před koncem sahal Dražejov po třech bodech, když vedl 3:2. Nakonec však Dražejov odjížděl ze Sedlice s prázdnou. Hráči Sedlice přezimují pátí, Dražejov má na dvanáctém místě s deseti body na kontě o čem přemýšlet.

1. Strunkovice⋌ 13 12 1 0 57:11 37

2. Čkyně⋌ 13 11 0 2 36:7 33

3. Hoštice⋌ 13 9 1 3 29:23 28

4. Prachatice B⋌ 13 7 0 6 30:21 21

5. Sedlice⋌ 13 7 0 6 34:30 21

6. Vacov⋌ 13 6 2 5 25:22 20

7. Bělčice⋌ 13 5 3 5 28:22 18

8. Kestřany⋌ 13 5 2 6 21:24 17

9. Stachy⋌ 13 5 2 6 28:33 17

10. Volyně⋌ 13 4 2 7 20:26 14

11. Cehnice⋌ 13 3 3 7 25:30 12

12. Dražejov⋌ 13 2 4 7 14:31 10

13. Husinec⋌ 13 2 2 9 15:49 8

14. Osek B⋌ 13 1 2 10 18:51 5