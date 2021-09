Střelské Hoštice - Cehnice 1:4 (1:3). 40. Braťka Vojtěch - 2. Mára Jaroslav, 30. Hovorka Petr (pen.), 44. Kováč Marek, 74. Kuric Jaroslav. Sousedovice - Husinec 4:0 (2:0). 7. Hrach Jan, 8. Vaněček Ondřej, 53. Duba Filip, 86. Masák Pavel. Volyně - Junior Strakonice B 1:2 (0:2). 90. Temňák Pavel - 20. Baloušek Petr, 24. Čapek Martin. Sedlice - Lhenice 0:3 (0:3). 2. Fišer Martin, 12. Mahák Michal, 41. Prenner Pavel. Bělčice - Bavorov 1:1 (0:0). 70. Hanzlík Karel (pen.) - 50. Calta David. Prachatice C - Dražejov 3:1 (0:0). 76. Janošťák Martin, 80. Janošťák Martin, 85. Janošťák Martin - 56. Bračok Michal. Vacov - Stachy 9:0 (4:0). 9. Zitta Filip, 10. Zitta Filip, 22. Ketzer Jaroslav, 29. Mls Martin, 55. Bujok Antonín, 62. Zitta Filip, 72. Bujok Antonín, 88. Ketzer Jaroslav, 90. Ketzer Jaroslav.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.