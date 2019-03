Hitem kola v I.A třídě bude bezesporu derby celků ze Strakonicka. Vodňany, které vzhledem k postavení v tabulce potřebují každý bod, v sobotu od 15 hodin přivítají hráče Junioru Strakonice. Junior v posledním kole remízou v Trhových Svinech ztratil další dva body na vedoucí tandem Nová Ves – Lažiště.

Zajímavé duely přinese i B skupina I.B třídy a vše se hraje v sobotu. Jako první ze Strakonicka vstoupí do bojů od 11.30 hodin předposlední Chelčice. A čeká je další těžké utkání, tentokrát na hřišti třetího Vacova. Ostatní zápasy se hrají od 15 hodin. Lídr tabulky ze Sousedovic bude velkým favoritem v duelu s posledními Stachy, ale nesmí soupeře ani v nejmenším podcenit. Hodně zajímavý souboj se hraje v Cehnicích, kam míří Dražejov. Oba celky jsou v pásmu tvrdého boje o záchranu I.B třídy a bod by měl být pro oba málo. Dá se tedy očekávat urputný boj o vítězství. Na domácím hřišti se představí šesté Bělčice. Ty mohou hrát v klidu a proti béčku Prachatic budou papírovým favoritem. Ostatní týmy ze Strakonicka míří ven. Zajímavý může být souboj druhých Strunkovic a páté Sedlice. Oba celky na úvod jara vyhrály na hřištích soupeřů vysokým rozdílem a dá se tedy očekávat utkání s otevřeným hledím. Naopak boj ze spodních pater tabulky se odehraje ve Vlachově Březí, kam zamíří béčko Oseka. Domácí si přehodili zápas netradičně na sobotu, aby Osek nemohl využít pendlů z áčka. O to více musejí Osečtí zabojovat. Po vysoké domácí porážce 0:5 se Strunkovicemi jedou Volyňští k dalšímu těžkému utkání do Čkyně. Domácí ještě evidentně nevzdali boj o možný postup.