Fotbalisté Junioru Strakonice zakončili předpřípravné období na další ročník krajského přeboru porážkou 1:8 v Katovicích. Ale ani ta nemůže kazit dobrou náladu v týmu.

Fotbalová příprava: Katovice - Strakonice 8:1. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

V posledních dvou zápasech se v dresu Junioru objevil zkušený Petr Hovorka. Trenér Luděk Cimrman jej postavil na stopera, ve druhé půli v Katovicích si ostřílený borec zahrál na hrotu útoku. „Petr to podepsal a v přestupním termínu bez souhlasu oddílu přechází k nám do Junioru,“ potvrdil novou posilu trenér Cimrhanzl a pokračoval: „Máme mladou stoperskou dvojici a potřebovali jsme to vyztužit někým, od koho by se kluci mohli učit. Petr má zkušenosti z vyšších soutěží a týmu by mohl přispět. Doufali jsme, že by tam mohl pomoct. Na druhé straně známe jeho kvality dopředu a potvrdil to i ve druhém poločase v Katovicích, kdy tam vyhrával hlavičkové souboje. Za Čimelice dal loni na podzim dvanáct branek, takže pokud se nám stopeři vyhrají, tak jej použijeme na hrotu útoku.“