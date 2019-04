Strakonicko – Nižší krajské fotbalové soutěže připravují pro fanoušky na víkend zajímavý program.

I.A třída přinesla v uplynulém kole derby Vodňany – Junior Strakonice. Domácí vyhráli 2:1 a trochu si polepšili v tabulce. Nyní v sobotu jedou Vodňanští k těžkému zápasu do Trhových Svinů. Domácí mají fazonu a v minulém kole hodně potrápili vedoucí Lažiště. Čtvrtý Junior Strakonic v neděli od 16.30 hodin doma přivítá poslední Větřní. Z boje o případný postup je asi již Junior pryč, ale o to více v klidu by mohl tým nyní hrát. Větřní potřebuje každý bod a v případě porážky asi již jen těžko unikne sestupu.