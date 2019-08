Blatná – Hradiště 1:3 (0:1). Branky: 60. Brynda – 36. a 44. Pichlík, 78. Filaus. Sestava Blatné: Chlanda (46. Burian) – A. Hrádek, Hlaváč (80. Fous), Motyka, Uldrich (46. F. Hrádek) – Zíka, Brynda, Prokopec, Mišiak – Král, Sýkora.

„Příprava se nám vůbec nepovedla! Tréninky byly dobré, ale s docházkou na zápasy to bylo horší. V generálce nám chybělo jedenáct hráčů z áčka. Hráli dorostenci a podle toho to vypadalo. Hradiště jsme sice měli na půlce, ale co hosté odkopli, to hrozilo brejkem, z nichž jsme inkasovali tři branky. Nedáváme góly, to je naše stará bolest. Věřím, že to, jak mizerná byla příprava, tak v soutěži už v plné sestavě předvedeme lepší výkony. Mrzí mě další zranění, které si v generálce přivodil Milan Hlaváč. Jevil se v obraně velmi dobře, kvůli zlomené klíční kosti ho budeme muset nahradit,“ komentoval generálku na novou sezonu blatenský trenér Michal Brabec.

Roman Remeš