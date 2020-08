Vodňany – Roudné 0:0.

Mistrovskou premiéru na lavičce Vodňan si ve funkci trenéra odbyl zkušený fotbalista Rudolf Otepka. Bod proti silnému soupeři by měl být pro domácí dobrým počinem.

„Soupeř má vysoké ambice a věděli jsme, do čeho jdeme. Po šesti měsících, kdy se to zde dávalo dohromady nejen z důvodu koronaviru, přišel první ostrý zápas. V přípravě jsme měli dvě utkání se soupeři, kteří však neměli takovou kvalitu, jakou bychom si představovali. Generálka s Lažišti se nakonec nekonala. Náš výkon byl ještě tomu, co bych si představoval, dost vzdálen, ale v rámci možností to bylo slušné. Dnes bylo důležité si vše srovnat v hlavě a přistoupit k utkání jako tým. Kluci se přesvědčili, že pokud budou k zápasům přistupovat jako proti Roudnému, tak nebudou mít v sezoně problémy,“ shrnul situaci Rudolf Otepka a doplnil: „Pokud budu zápas brát tak, že jsme hráli se spolufavoritem soutěže, tak bod bereme. Na druhou stranu je to ztráta, protože se hrálo doma. Ale jdeme dál, v dalším kole nás čeká derby s Netolicemi“