Lokomotiva ČB – Vodňany 1:2 (1:0). 26. T. Choutka – 47. Y. Girardey, 78. F. Šťastný.

„Na Lokádu jsme jeli s tím, že chceme tři body. Předtím jsme dvakrát ztratili po dvou bodech ve Větřní a se Slavií, když jsme byli v obou zápasech lepším týmem. Vstoupili jsme do utkání dobře, hráli aktivně, dobře kombinovali a vytvořili si i šance. Žádnou jsme však v prvním poločase neproměnili a paradoxně se po naší chybě dostali domácí do brejku a z jediné střely na naší bránu šli do vedení. My měli v první půli čtyři tutovky, ale nic z toho nebylo,“ žehral na špatnou koncovku vodňanský trenér František Bican.

Po změně stran se však již aktivním hostům podařilo zápas otočit a dokráčeli si pro tři body. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že to otočíme. Hned po dvou minutách se nám podařilo srovnat a soupeře jsme drželi na jeho polovině. Bylo to dobývání branky Lokomotivy a necelou čtvrthodinu před koncem jsme vstřelili vítězný gól. Pak jsme měli ještě další tři šance, ale již bez branky. Hrálo se dokonce až do 98. minuty, ale zaslouženou výhru jsme si nenechali vzít,“ doplnil ke druhému poločasu František Bican a doplnil: „Celý tým zaslouží pochvalu za odolnost, obětavost a nasazení. Je to pro kluky psychická vzpruha, potřebují si věřit. Teď nás čeká Nová Ves a chceme opět bodovat.“